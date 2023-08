Dva dana posle protesta u Knjaževačkoj ulici, kada su građani blokirali saobraćaj zahtevajući da se poveća bezbednost, niška policija pojačala je kontrole, postavljala i radare, a iscrtani su i pešački prelazi i druga signalizacija.

Na ovu temu dopisnica Kurira iz Niša Milena Antić razgovrala je se Majom Kostić koja živi u blizini Knjaževačke ulice.

foto: Kurir televizija

- Vidan je neki pomak. Primetno je da su gradske vlasti čule naš protest. Radili su na obeležavanju horizontalne signalizaciji i prisutna je policija. Jedan policiajac je do sad stajao ovde, ali se pomerio kada su kamere naišle. Njihovo pristustvo je primetno, ali bojim se samo da to nije kratkog daha, odnosno da nije kratkotrajna akcija kao što je bilo više puta do sad - rekla je Kostić.

Naglasila je da je sama konfiguracija Knjaževačke ulice problematična:

- Retko ko vozi dozvoljenom brzinom ograničenom na 30 kilometara na čas. I sama konfiguracija ove ulice je takva da je sama po sebi nepregledna. Ona je suviše dugačka i u toku noći mami određene profile vozača na bahatu vožnju. Sreća je da ovde nije bilo više smrtnih slučajeva i nezgoda, a bilo ih je i previše. Kako vozači tako i pešaci se ponašaju priličnoi neodgovorno.

03:42 SREĆA JE DA OVDE NIJE BILO VIŠE SMRTNIH SLUČAJEVA! Nastavljeni protesti zbog nebezbednosti Knjaževačke ulice u Nišu

Kurir.rs

