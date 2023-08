PRETE LI NAM POPLAVE KAO U HRVATSKOJ I SLOVENIJI? Scene podsećaju na Srbiju 2014., hidrolog RHMZ o tome da li ima RAZLOGA ZA STRAH

Snažna oluja koja je donela velike količine padavina i izazvala stravične poplave u Sloveniji i Hrvatskoj u subotu je napravila haos i u Srbiji. Već od 13 časova obilne padavine praćenje gradom i rušilačkom snagom vetra obuhvatile su gotovo celu zemlju koja, a RHMZ je osim meteoalarma izdao upozorenja na izlivanja više reka.

"Najgore je prošlo, ali..."

Dejan Vladiković hidrolog RHMZ istakao je da su snažne padavine tokom subote u pojedinim delovima Srbije dovele do bujičnih poplava. Međutim, on ističe da se u narednom periodu poplave snažnog intenziteta ne očekuju, ali da je potrebno biti u pripravnosti.

- Najgore je prošlo, ono najgore što se desilo bilo je tokom subote. Tada su bujične poplave pogodila područja Jagodine, Paraćina, Čačka i okolinu Svilajnca. To su bili ti bujično vodotoci usled obilnih padavina - kaže Dejan Vladiković.

1 / 13 Foto: AP

Prema njegovim rečima, u Srbiji će i dalje biti sporadičnih vodotokova koji neće predstavljati neposrednu opasnost. On je naveo da će mogućnosti za stvaranje sporadičnih bujičnih tokova biti tokom nedelje i ponedeljka.

- Svakako, ti bujični tokovi u nedelju ili narednih dana neće biti snažni kao što je to bilo u subotu, a RHMZ će uskoro povući upozorenje na porast rečnih tokova i bujica - navodi on.

Naglašava da je ipak potreban oprez jer se zbog priliva vode iz Rumunije očekuje porast na banatskim vodotocima, dok uslova za bujice neće biti.

- Što se tiče Save i Dunava, tokovi obe reke su u porastu, ali daleko ispod granica od redovne odbrane od poplava. Nama Savom svakako stiže ta voda koja je napravila stravične poplave u Hrvatskoj i Sloveniji, ali kod nas to neće prouzrokovati ništa. Ista situacija važi i za Dunav, i te poplave koje su pogodile Austriju, Slovačku i Mađarski kod nas se neće desiti - napominje Vladiković.

Mogu se očekivati sporadični bujični tokovi na jugozapadu i jugoistoku zbog najavljenih padavina, ali to neće biti velikog intenziteta.

- Svakako onakve poplave kakve smo imali u maju i junu, sada nam se neće ponoviti - zaključuje on.

Podsetimo, tokom poplava koje su pogodile Srbiju u junu uništen je jedan most u Adranima, dok je drugi napukao, a pričinjena je ogromna materijalna šteta koja, prema nekim procenama, iznosi više od 300 miliona dinara.

Rastu vodostaji na više od 10 reka

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će na Brzavi i Neri danas i sutra vodostaji biti u porastu, sa mogućnošću dostizanja granica redovne odbrane od poplava.

Osim toga, na slivovima Mlave, Peka, Crnog Timoka, Jasenice, Kubršnice, Lepenice, Resave, Belice i Crnice danas i sutra moguća su izlivanja manjih bujičnih vodotoka, kao i urbane poplave.

foto: Printscreen/Instagram 192_rs

Nadležne službe u pripravnosti

Prateći prognozu RHMZ-a na vremenske nepogode i obilne padavine od 20 do 40 mm, lokalno i do 70 mm kiše JVP "Srbijavode" u pripravnosti je i aktivno sprovodi operativnu pripremu odbrane od poplava.

Prema najavama RHMZ-a ugroženi su slivovi Mlave, Peka, Jasenice, Kubršnice, Lepenice i Resave tokom 06. i 07. avgusta moguća su izlivanja manjih bujičnih vodotoka.

- Službe JVP "Srbijavode" i nadležna vodoprivredna preduzeća prate razvoj situacije na područjima gde su evidentirana kritična mesta i područjima gde su u toku sanacioni radovi i u kontaktu su sa štabovima lokalnih samouprava. Po potrebi biće angažovano dodatno ljudstvo i mehanizacija, u cilju sprečavanja plavljenja područja i ugrožavanja zaštitnih vodnih objekata. Prioritet je pravovremeno preduzimanje preventivnih mera - navodi se u saopštenju JVP "Srbijavode".

Beograd nije ostao pošteđen

Olujno nevreme pogodilo je juče Beograd oko 14 časova kada se velika količine kiše i grada sručila za kratko vreme na prestonicu, a RHMZ je osim za Beograd upalio meteoalarme za celu zemlju.

Zbog nevremena pojedini delovi Zemuna i Banovog Brda ostali su bez struje. U nekim krajevima grada oborena su stabla, dok je na Adi Ciganliji padao krupan grad.

Više ulica na Novom Beogradu je bilo potopljeno velikom količinom vode koja je pala u kratkom vremenu, zbog čega su se neki automobili zaglavili.

Povodom situacija u gradu oglasio se Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

- U gradu na više lokacija ima oštećenih fasada i vozila na ulicama grada. Gradonačelnik Beograda uputio je danas apel sugrađanima da se pripreme za nevreme, te je ovo upozorenje i dalje na snazi i mole se sugrađani obrate pažnju na stvari koje im se nalaze na terasama, ravnim krovovima, te da ih obezbede i sklone - navodi se u saopštenju.

Nevreme divljalo u regionu

Nevreme koje je zahvatilo Sloveniju u četvrtak uveče, u petak je stiglo u Hrvatsku, a juče oko 13 časova i u Srbiju. Jak vetar nosio je i rušio sve pred sobom u Beogradu. Popadalo je drveće, leteo je lim, oštećeni su automobili. Nema dela grada gde kiša i grad nisu izazvali haos.

Nevreme je trajalo manje od 20 minuta, a za sobom je ostavilo veliku štetu širom grada. Ulice su potopljene, drveće je popadalo, a negde su pale i krovne konstrukcije.

Oluja je izazvala niz problema na teritoriji grada, ali ono što je najkritičnije je da su pogođeni objekti infrastrukture, pre svega veliki broj trafostanica distribucije, kao i trafostanica 35 kilovata, posebno teritorije Čukarice, Bežanijske kose i Novog Beograda. U gradu na više lokacija ima oštećenih fasada i vozila na ulicama grada.

foto: Ana Paunković

Posle kiše... još jedan toplotni talas

Prema izgledima vremena za prvu polovinu avgusta, na sajtu RHMZ, navodi se da 1, 4, 9, 10. i 11. avgusta postoji mogućnost da pada kiša uz grmljavinu, dok je za 4. i 9. avgust najavljen i vetar.

- Očekuje se topao avgust, sa srednjom avgustovskom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem do +2 stepena. Srednja avgustovska temperatura vazduha biće od 22 do 24 stepena u nižim predelima, u brdsko-planinskim predelima od 15 do 19 stepeni. Srednja maksimalna temperatura biće od 30 do 32 stepena u nižim predelima, a u planinskim predelima od 19 do 25 stepeni. Broj tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha većom od 30 stepeni, u nižim predelima, biće od 10 do 15, u Beogradu 10, a na planinama do pet tropskih dana. Tokom avgusta se prognozira količina padavina prosečnih vrednosti u većem delu Srbije, dok se na krajnjem jugu očekuje suficit padavina – piše u biltenu RHMZ za avgust.