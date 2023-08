GRAĐANI OSTALI I BEZ LETOVANJA I BEZ PARA! Turistička agencija iznenada saopštila da prestaje sa radom zbog finansijskih problema!

Brojni Novosađani ostali su ne samo bez letovanja, već i bez novca, nakon što je turistička agencija „City travel“ iz tog grada usred sezone iznenada saopštila da prestaje s radom i to „zbog finansijskih problema“.

Vest da na putovanje koje su platili mesecima ranije ipak neće ići kao i da je neizvesno da li će moći da povrate uplaćena sredstva razbesnela je putnike.

- Ranije je sve bilo fenomenalno. Dobra cena, sve korektno, plaćanje u ratama kome je to potrebno, do sad. Saznali smo preko SMS poruke da je agencija bankrotirala da putovanja neće biti realizovana i da novac neće biti vraćen. Svi koji smo oštećeni projavili smo to MUP-u juče i na nadležnima je da dalje to rešavaju - rekao je Vladimir Predolin, prevareni putnik.

Mladen Alfirović iz Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine istako je da je jako važno da između posrednika i organizatora putovanja postoji ugorovor.

- Prema nekim saznanjima do kojih smo mi došli, posednik nije uplaćivao novac organizatoru putovanja. To može biti sporno, i postavlja se da li je posrednik imao ugovor sa organizatorom. U slučaju da ga nije imao to je onda posao za tužilaštvo i za turističku agenciju. Ukoliko se ispostavi taj scenario vrlo lako se može desiti da potrošači odnosno putnici uopšte ne budu u mogućnosti da budu obeštećeni.

