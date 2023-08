AKO PRIMETITE DA SE ŽIVOTINJA OVAKO PONAŠA, POTRAŽITE ZAKLON! Martin Vikelski: Neke vrste nepogrešivo predosete nepogode

Naučni tim iz Nemačke uveliko radi na tome da ispitivanjem ponašanja životinja pre elementarne nepogode, dobije podatke koji bi upozorili stanovništvo na dolazeću opasnost I tako spasili mnoge živote.

Novinar “Redakcije” Saša Dobrijević razgovarao je sa direktorom Maks Plank Instituta za ispitivanje ponašanja životinja.

Videli smo masovne smrtonosne poplave u Sloveniji, super olujne ćelije iznad Balkana takođe. Nešto se zaista dešava sa klimatskim promenama. Vaše istraživanje je inovativno, ali I nije, jer su ljudi oduvek posmatrali ponašanje životinja koje ih upozoravale na katastrofe, ali ste Vi ste sve to doveli na mnogo viši nivo u ovom veku. Kada možemo da koristimo vase istraživanje da možemo dobiti upozorenje od životinja za potencijalne katastrofe?

- U principu sistem se može koristiti već sada. Može da počne korišćenje. Nekada ovo predviđanje životinja može biti pogrešno, ali I vremenska prognoza ume da pogreši. Svakako mislim da imamo jako dobru informaciju da nam životinje mogu upozoriti na elementarne nepogode u bliskoj budućnosti I to je nešto što mogu da koriste pojedinci, državne agencije takođe, jer mogu da dodaju ove podatke u postojeće u svojim sistemima. Naravno potrebno nam je još mnogo istraživanja, kao što je to potrebno u sistemima za vremensku prognozu. To je sistem kojem je potrebno još informacija, bolji modeli I bolje istraživanje - kaže Martin Vikelski, direktor Maks Plank Instituta za ispitivanje ponašanja životinja.

Na osnovu vašeg istraživanja, koliko unapred životinje mogu da osete određene katastrofe I upozore nas, koliko onda ljudi imaju vremena od upozorenja kako bi se udaljili sa te lokacije?

- Znamo precizno da se pre zemljotresa, što zavisi i od udaljenosti zemljotresa od životinja. Dakle imamo upozorenja od 4 do 12 sati pre nego što se katastrofa dogodi, a sve u zavisnosti koliko je životinja udaljena od katastrofe. One ne primaju te signale iznad dometa od 20 kilometara, pa je to više lokalni sistem upozorenja. No, to je zaista dobro jer onda znate gde će se zemljotres dogoditi. Za vulkanske erupcije od par sati do 12 sati dobijamo upozorenja pre erupcije. Međutim to se razlikuje u svakoj regiji sveta jer imamo ograničeno iskustvo u ovom upozorenju životinja od katastrofa.

Šta se dešava sa olujama? Da li životinje mogu zaista da nas upozore kada dolaze jake oluje i time da se spasi zajednica koja je ugrožena?

- Mislimo da je to moguće, jer vidimo da ptice nekada lete u smeru prema olujama, a nekada beže od oluja u zavisnosti da li su morske ptice koje odlaze u centar uragana. Takođe smo videli da ptice mogu da nam prenesu informaciju o turbulenciji u vazduhu, a to nam može dati veoma precizne lokalne prognoze i to do te mere, da nemački meteorološki servis, sada hoće da kombinuje podatke od ptica i njihove postojeće vremenske prognoze. Oni misle da će tako da ih poboljšati na lokalnim nivoima.

Koliko su naučnici i akademije sveta zaionteresovani za vaš program i istraživanje?

- Zainteresovani su sve više, jer vide da sistem funkcioniše. Nije ovo priča o farmerima koji poznaju život, već sada biologija preuzima vođstvo u ovom istraživanju. Još uvek je mala grupa zainteresovana, ali u celom svetu biološka zajednica broji nekoliko hiljada ljudi i oni koriste sve više ove podatke i to je veoma ohrabrujuće.

