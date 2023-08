KAZNA 50 EVRA KO BUDE DIRAO OVE FOTOGRAFIJE, PA IZVOLITE! Vlasnik fotokopirnice rešio da kažnjava mušterije, a evo i zašto! (FOTO)

Vlasnik jedne fotokopirnice rešio je da uvede kazne!

Naime, njemu očito smeta kada ljudi uzimaju i diraju fotografije sa mašine, pa je rešio da ih u tome spreči.

On je rešio da one koji to čine kazni i to sa 50 evra!

- Ne uzimajte fotografije sa mašine - navodi se u jednoj poruci koju je nalepio na mašinu.

foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

- Kazna 50 evra ko bude dirao fotografije na mašini. Pa izvolite - napisao je on u drugoj poruci koju je ištampao u velikom formatu i zalepio na istu mašinu.

Fotografija je objavljena na Instagram storiju grupe "Serbialive Beograd".

- Iz jedne fotokopirnice u Žarkovu - navedeno je u opisu fotografije.

Kurir.rs