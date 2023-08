Poljoprivrednik Aleksandar Ljubojević iz Grabovca godišnje proizvede više od sto tona povrća

Od kada znam za sebe bavim se ovim poslom. Nasledio sam ga od oca i u međuvremenu proširio. Danas s ponosom ističem da sam po zanimanju poljoprivredni proizvođač, a želeo bih i da se moja deca jednoga dana uključe u ovaj isti posao.

Ovako nas u svoju priču uvodi Aleksandar Ljubojević (33) iz sela Grabovac kod Obrenovca. On godišnje proizvede više od sto tona zelja, rotkvica, luka srebrnjaka i svežeg začinskog bilja i sve to plasira u Maxi prodavnice širom Srbije. Osim na kvalitet samih proizvoda, dodatna pažnja je stavljena i na ambalažu koja je modernizovana, pa on danas proizvodi i pakuje začine na najsavremeniji način. Kaže da mu ambicije rastu sa svakom novom godinom, a istim tim tempom unapređuje i svoj povrtlarski posao.

foto: Promo

„U proseku beležimo godišnji rast od 20 odsto. A to znači da danas u Maxi plasiramo blizu milion veza zelja i blitve, 300.000 veza luka, više od 70.000 veza rotkvice“, ponosno nabraja.

Sve ovo raste na 10 hektara, od čega je 4,5 hektara zatvorenog prostora. Mladi povtrlar objašnjava i da se jedna kultura ne seje na istoj površini već da se „šara“, pa se na zemljištu menja kultura na godinu ili dve, a nekada i na šest meseci:

„U ovom poslu nikada nema predaha. Radi se 365 dana godišnje, svaki dan, bilo sunce ili kiša. Sve što proizvedemo se detaljno kontroliše, ispunjavamo i stroge standarde poput Gobal Gap-a, a trudimo se da idemo i korak dalje. Za moj lični uspeh je zaslužan i Delez koji mi je to sve omogućio. Prošle godine smo investirali u ambalažu, ’obukli’ smo naše začinsko bilje koristeći najsavremenije materijale, te ga danas pakujemo u foliju koja ne magli čime produžavamo rok trajanja i svežinu peršunu i ruzmarinu, nani, mirođiji…“

foto: Promo

Danas kupci imaju visoke zahteve, a Aleksandar želi da ukus i miris njegovog povrća bude prvoklasan, i da se nađe na što većem broju trpeza. Ne pravi kompromis sa kvalitetom pa tvrdi da su u pogledu i kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda bila potrebna velika ulaganja. Roba se kontroliše i na samom zemljištu, kao i u svim narednim stanicama pre nego konačno stigne do kupca. Upravo iz ovih razloga, ni on ni njegov rad, nisu ostali neprimećeni, pa je tako 2019. godine od Grada Beograda dobio priznanje za najuspešnijeg poljoprivrednog proizvođača.

Porodica Ljubojević je, inače, samo jedan od 200 domaćih dobavljača zahvaljujući kojima najbolje voće i povrće svakog dana dolazi na rafove Maxi pijaca. Samo u toku prošle godine Maxi je otkupio više od 50.000 tona voća i povrća iz Srbije, a strategija kompanije je da se te količine dodatno povećavaju. Cilj povezivanja trgovinskog lanca sa lokalnim poljoprivrednicima je da se kupcima tokom cele godine obezbedi širok asortiman voća i povrća koje dolazi sa domaćih gazdinstava, a da se istovremeno osnaže mali domaći proizvođači. Proizvođači se usmeravaju da proizvode ono šta je tržištu potrebno, a sa druge strane trgovinski lanci znaju da tokom cele godine mogu da računaju na domaće proizvode.

Promo