MNOGI ĆE OVIH DANA IMATI OTEŽANO DISANJE, BOL U GRUDIMA I ZUJANJE U GLAVI: Doktori otkrili o čemu se radi i upozorili na jedno!

Građane koji su alergični na ambroziju u drugoj polovini avgusta čekaju tegobe poput curenja nosa, otežanog disanja, bola u grudima i gušenja jer počinje cvetanje ambrozije, upozoravaju alergolozi.

Pedijatar i alergolog dr Saša Milićević pričao je za Kurir da se koncentracija ambrozije već duže vreme drži na visokom nivou, pogotovu ujutro.

- Za ambroziju je karakteristično to da s kišom koncentracija malo opadne, ali ako dune vetar, ona se opet pojača. Jedno zrno ambrozije ima 50 alergenih svojstava koja izazivaju razne tegobe. Ko god ima problema sa ambrozijom, on to najbolje zna, kako deca tako i odrasli, a tegobe ih čekaju i u narednom periodu. Svake godine se povećava broj pacijenata osetljivih na ambroziju. Procene su da će u budućnosti alergije postati toliko raširene da će se smatrati nekom vrstom poremećaja. Svaki četvrti čovek ima neki vid alergije - rekao je dr Milićević i dodao:

- U poslednje vreme ambrozija i polen korova postali su agresivniji u poređenju s polenom trave i drveća. Više ljudi ima agresivnije simptome i pred pojavu ambrozije, organizam je pod tenzijom. Karakteristično je i to da se sve više spušta granica i sve mlađi pacijenti imaju alergiju.

Dr Milićević je rekao i da će alergični na ambroziju u narednom periodu zapravo imati izmenjenu reakciju imuniteta.

- Kada organizam prihvati zrno polena kao neku štetnu materiju, kod čoveka se javlja čitav niz simptoma koji se pak od osobe do osobe razlikuju. Zbog čega se sve to događa, još nije jasno, ima mnogo različitih teorija, ali nijedna ne objašnjava to do kraja. Najvažnije je da se krene s terapijom u predsezoni, jer ako se zakasni, simptomi mogu da budu jaki. Lekovi koje treba uzimati su antihistaminici i oni zauzmu mesto na receptorima gde bi se vezala zrnca polena ambrozije. Ako to preduhitrimo, alergijski simptomi će biti manji.

Takođe, osobe koje nisu ispitale alergiju treba da se jave lekaru.

- Testovi se mogu uraditi bilo kada u toku godine. Što se tiče vakcine za alergije, ona se daje pacijentima koji imaju teže oblike, ima dosta dobrih efekata, ne pomaže baš u svim slučajevima, ali to je jedno od dostignuća medicine koje može mnogo da pomogne. Kad neko ima kijanje, kad ga svrbi nos, oči, ako neko kašlje i počinje da mu svira u plućima, to mogu da budu simptomi alergije na polen i ambroziju. Postoji veliki dijapazon različitih simptoma, koji mogu da budu dosadni i teški i nekada mogu da ometaju funkcionisanje. Ti simptomi podsećaju na simptome infekcije.

Simptomi alergije kijanje

svrab i curenje nosa

kašalj

sviranje u plućima

otežano disanje

bol u grudima

gušenje

svrab u očima, nosu i ušima

I dr Slavica Plavšić, specijalista za plućne bolesti napisala je na svom Tviter nalogu da narednih dana kreće cvetanje ambrozije i njena najintenzivnija polenska aktivnost.

Šta je ambrozija Biljka iz Amerike Ambrozija je biljka doneta iz Severne Amerike prekookeanskim brodovima krajem 19. veka i od tada se polako i nezadrživo širi Evropom. Jedna biljka može proizvesti i više od milijardu zrna polena, koji se pomoću vetra mogu raspršiti na površinu od nekoliko kvadratnih kilometara. Zrno polena zadržava klijavost i do 40 godina. Ambrozija je prvi put u Srbiji primećena kod Sremskih Karlovaca, Petrovaradina i u Novom Sadu. Smatra se da je u ove krajeve dospela iz Rumunije, najverovatnije brodovima koji su saobraćali Dunavom. Kasnije ova mesta postaju centri iz kojih se ambrozija artemisifolija širila vrlo agresivno po celoj Vojvodini ka jugu. Konstatovana je i u okolini Beograda i dalje se širila južno ka Paraćinu i Nišu, a kao retka biljka nađena je i u Sićevačkoj klisuri.

- Čuvajte se. Ako ovi dana počnete da kijate, kašljete, da vam curi nos, svrbe oči, osećate nelagodnost, "buči" vam u glavi nervozni ste i dekoncentrisani, a niste prehlađeni, pomislite na alergiju. Kreće sezona alergije na ambroziju najjači polenski alergen koji postoji i na koji je alergično 10 odsto stanovništva - napisala je dr Plavšić.

