"MI NISMO DIVLJACI I OVO NIJE POLITIČKI SKUP!" Lele, Vranjanci iz Njegoševe digli se protiv OVOGA! Pa da li je to moguće?! (FOTO)

Stanari Njegoševe ulice koja se nalazi u užem centru Vranja, ali koja je jedna od kraćih u gradu sa svega 100 metara dužine frapirani su odlukom nadležnih da se u njoj obeleže parking mesta.

Prema navodima ljudi koji su trebali da obeleže parking mesta, planirano je devet parkinga, a samo stanovnici pomenute ulice u kojoj se nalaze 33 stambena objekta poseduju 19 vozila koja ne mogu da se parkiraju u dvorištima, jer su uska niti svi stanovnici ulice imaju garaže.

Prostora za parkiranje nema dovoljno ni za njih, a kamoli za druge.

foto: Kurir/T.S.

Svi stanovnici su potpisnici peticije koja je uredno od strane predsednika i potpredsednika mesne zajednice Bujkovski most predata pisarnici grada i upućena Gradskom veću na dodatno razmatranje kako bi odluka bila ispravljena zbog mnogih nelogičnosti, jednoglasni su u oceni Vranjanci iz Njegoševe ulice. Peticija je predata od strane građana i Parking servisu.

Stanovnici Njegoševe ističu za Kurir da se radi o jednoj od najkraćih ulica u gradu sa 33 stambena objekta i 150 stanovnika.

foto: Kurir/T.S.

- Ljudi koji žive ovde celog života, u ovoj ulici sada imaju problem. Moj deda je napravio kuću 1950. godine prošlog veka i mi zbog nekog parkinga ne treba da se grejemo više na drva, treba da prodamo kola, da kupimo bicikle. Problem zbog parkinga imaće i Komrad prilikom odvoženja smeća i služba Hitne pomoći, a vatrogasci jednostavno neće imati prilaz i pristup u najhitnijim situacijama kada treba da pomognu ljudima koji ovde žive.

Ovo je ulica koja nije od vitalnog značaja, ovo je ulica od 100 metara i najbitnija je upravo nama pa zato se mi i bunimo. Niko nije došao da sredi ulicu od 100 metara godinama, ali sada s obzirom da je ulica u centru grada treba da se naplati ekstra zona parkinga, "šta god to značilo". Odlukom koju je donelo Gradsko veće jednostavno sagledane su isključivo potrebe Parking servisa, ali ne i građana koji žive u ovoj ulici. Nemamo mesta da se parkiramo ni mi sami sa našim vozilima i smatramo da svaka odluka koja je loša po našem mišljenju može i mora da se ispravi, eto to je sporno.

Ulica je puna samo našim kolima i kad neko dođe da parkira posle posla nakon 14 sati zaista nema gde da se parkira. Ovo nije plac za prodaju vozila, ovo su naša kola zato mislimo da iako su nadležni dali saglasnost trebalo bi da sagledaju i interese i potrebe građana - navodi M.S.

1 / 4 Foto: Kurir/T.S.

Stanovnici Njegoševe ulice kažu da su spremni i da na mesečnom nivou plaćaju parkiranje u svojoj ulici, i da to nije problem, ali da se svima obezbedi parking mesto.

- Projekat iscrtavanja parking mesta je radila vranjska firma sa sedištem u ulici Pere Mačkatovca. Da li je inženjer koji je napravio plan za parking mesta uopšte izašao na teren i da li je sagledao realno stanje ili samo satelitske snimke? Mnogo je nelogičnosti. Strana koja se planira kao trotoar je ulica pod nagibom. Kako će da se voze kolica sa bebama? - napominje I.S.

Građani su potpisnici peticije na koju odgovor stiže samo iz preduzeća Parking servis, odgovora iz Gradske uprave još uvek nema.

Peticija je uredno predata pisarnici grada i upućena Gradskom veću na dodatno razmatranje. Gradsko veće je, kako se saznajemo, na predlog Parking servisa donelo odluku o iscrtavanju parking mesta u pomenutoj ulici.

Iz Parking servisa je stigao odgovor građanima.

- Oni kažu da nisu u mogućnosti da odustanu od obeležavanja parking mesta jer su primenjene odredbe zakona, standarda čija je primena obavezna i da će se obeležavanje izvoditi po zvaničnom projektu sa odgovornim projektantom, a potrudiće se da izvedu što veći broj parking mesta u ulici Njegoševoj kako bi se što veći broj stanara parkirao na obeležena parking mesta. Ali šta ćemo sa ostalima? - pitaju se okupljeni građani.

Oni napominju da su se sa ovakvim problemom suočili i građani koji žive u ulici Žikice Jovanovića Španca i da su se pobunili, okupili i istupili protiv odluke da se u njoj obeleže parking mesta iz istih razloga. Spremni su da to ne dozvole.

- Napominjemo, nismo u mogućnosti da odustanemo, navedeno je u odgovoru Parking servisa. Zašto? Pitaju se stanari i ukazuju na objašnjenje nadležnih u odgovoru "jer su primenjene odredbe zakona standarda tehničkih normativa i drugih propisa čija je primena obavezna i postignuta je usaglašenost svih elemenata koji čine sastavni deo predmetne dokumentacije" dve rečenice koje nemaju veze s vezom - kažu nezadovoljni građani.

Građani Njegoševe ulice okupili su se u subotu želeći da ukažu na ovaj problem, kako ne bi u budućnosti muku mučili sa pronalaženjem mesta za parkiranje svakodnevno, ukoliko odluka o obeležavanju parking mesta bude sprovedena.

foto: Kurir/T.S.

Na kraju ističu da neće odustati:

- Mi nismo divljaci i ovo nije politički skup, mi se bunimo i ukazujemo na ono što nije opravdano iz bilo kog ugla i nije u interesu građana. Očigledno da je suština da se uvede sistem naplate ekstra parkinga, jer je to strogi centar grada. I potpuno je jasno da nije poenta u naplati parkiranja od 50 dinara, to ćeš uraditi bilo gde u gradu kad se parkiraš, ali ako staneš gde parkiranje nije dozvoljeno pauk služba će odraditi svoje, što u našem slučaju znači da će nam podizati svakodnevno vozila ispred naših kuća jer će parking mesta biti iscrtana samo sa jedne strane ulice - objašnjavaju okupljeni stanari Njegoševe ulice u Vranju.

Na kraju zamislite situaciju kada mi dođu deca neće moći da se parkiraju ispred svoje kuće, ili to što većina nas ne radi u centru pa da može pešaka do posla. Ljudi rade i van grada i kad se s posla vrate kući, gde da se parkiraju?Možda u donjem delu grada pa onako umorni pešaka do kuće, kako drugačije?

Ili ako kojim slučajem pozli nekome ima dosta starijih ljudi u ovoj ulici, dece sa invaliditetom, kola Hitne pomoći neće moći do njih. Moraćemo da ih iznosimo na rukama do ulice Bore Stankovića do vozila Hitne pomoći. Pa da li je to rešenje za život savremenog sveta u XXI veku kada svi težimo nekom napretku? Pitanja su za sada bez odgovora.

Vranjanci, stanovnici Njegoševe ulice se ipak nadaju da će njihova peticija protiv odluke o obeležavanju parking mesta u pomenutoj ulici biti razmotrena na nekoj od narednih sednica Gradskog veća, a odluka ispravljena.

Kurir.rs/ T.S.