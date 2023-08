POGLEDAJTE GDE JE NEVREME SADA! RHMZ najavio veliku količinu padavina za kratko vreme: 4 dela Srbije na udaru (FOTO)

Pljuskovi sa grmljavinom i veća količina padavina očekuju se tokom noći i sutra, najnovija je najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda

"Posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije biće promenlјivo, mestimično sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, osim na zapadu zemlјe i u Sremu gde će se zadržati suvo vreme.

Tokom noći i sutra ujutru intenzivniji plјuskovi sa grmlјavinom i većom količinom padavina, između 15 i 30 l za kratak vremenski period, očekuju se u Banatu, Podunavskom, Braničevskom i Borskom okrugu", stoji u najavi RHMZ.

Kako se može videti na satelitskim snimcima, nevreme je oko 13 sati zahvatilo područje Krajujevca, okolinu Beograda, Novog Patara, kao i pojedine delove Banata.

U nastavku prepodneva i sredinom dana oblačni i padavinski sistemi pod uticajem visinskog ciklona premeštaće se prema zapadu i severozapadu, odnosno prema Šumadiji, Pomoravlju i Podunavlju, tako da se i na ovom području sredinom dana očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U Srbiji će danas duvati slab i umeren vetar, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 20, a najviša od 28 do 32 stepena.

U Beogradu će posle vedrog i svežeg jutra, tokom dana biti promenljivo oblačno pre podne sa dužim sunčanim intervalima i toplo, a posle podne i uveče na širem području grada moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine.

Najniža temperatura biće od 18 stepeni do 20, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

Vreme narednih dana

U sredu na severu Srbije promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. U ostalim predelima pretežno sunčano sa manje oblaka. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, u ostalim krajevima slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo.

Od četvrtka do nedelje preovlađujuće sunčano i vrućina uz slabiji dnevni razvoj oblaka. Maksimalne temperature iznad 30°C, ali ne i preko 35°C, prema po današnjoj prognozi.

