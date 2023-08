U NAREDNA DVA SATA PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Na udaru ovi delovi Srbije

U naredna dva sata na istoku Srbije kao i u Pomoravlјu lokalna pojava plјuskova sa grmlјavinom, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Srbiji će danas duvati slab i umeren vetar, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 20, a najviša od 28 do 32 stepena.

U Beogradu će posle vedrog i svežeg jutra, tokom dana biti promenljivo oblačno pre podne sa dužim sunčanim intervalima i toplo, a posle podne i uveče na širem području grada moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine.

Najniža temperatura biće od 18 stepeni do 20, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije, izuzev zapadne Srbije i Šumadije, upaljen je žuti meteo alarm zbog grmljavine, dok je u Sremu, Bačkoj i Banatu na snazi i zbog visoke temeprature.

Žuti meteo alarm znači da je vreme potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", saopštio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu na severu Srbije promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. U ostalim predelima pretežno sunčano sa manje oblaka. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, u ostalim krajevima slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo.

Od četvrtka do nedelje preovlađujuće sunčano i vrućina uz slabiji dnevni razvoj oblaka. Maksimalne temperature iznad 30°C, ali ne i preko 35°C, prema po današnjoj prognozi.

