SPASAVA NAPUŠTENE I POVREĐENE PSE, KOJI ĆE SADA TEŠKO OPSTATI: Mladom dobrotvoru iz Srbobrana jedna ANONIMNA PRIJAVA srušila sve

Nikola Stojkov iz Srbobrana od malena spasava napuštene i povredjene pse, ali im obezbedjuje i dobar prostor za život.

U tome su mu pomagali brojni donator iz zemlje i inostranstva. Medjutim, Nikola nije znao da donacije mogu biti oporezovane, pa se tako, nakon posete Poreske inspekcije i našao u teškoj situaciji.

Ova priča o hrabrom i humano usmerenom Nikoli, koji je do sada udomio više od 500 pasa, donosi svetlo u svakodnevne izazove sa kojim se susrećemo.

Sa trenutnih 102 psa koji borave kod njega, Nikola nije samo junak za pse, već i primer humanosti i odanosti. Briga o ovom broju životinja je ogroman izazov koji zahteva ne samo vreme i trud, već i značajna finansijska sredstva.

- Nije to lak posao - kazao je Nikola, ističući da izazovi ne leže samo u fizičkim naporima:

- Prikupljanje novca, hrane i plaćanje veterinarskih troškova su veliki izazovi s kojima se suočavam - dodao je.

Nikola je svestan da njegova misija ne bi bila moguća bez podrške ljudi koji dele njegovu strast i brigu prema životinjama. Donacije hrane i novca od strane dobročinitelja su ključne za održavanje azila i pružanje adekvatne nege psima. Međutim, nedavno su se pojavili neočekivani problemi koji su stavili Nikolinu posvećenost na test.

Tokom proteklih nekoliko godina, ljudi su uplaćivali donacije na Nikolin račun, što je bio funkcionalan način podrške. Međutim, situacija se izmenila kada je anonimna prijava poreznoj inspekciji dovela do problema. Inspektori su obavestili Nikolu da trenutni način finansiranja nije prihvatljiv i da je potrebno platiti porez na primljene donacije.

Nikola se ne protivi ovom zahtevu, ali ističe da bi bilo korisno kada bi se porez mogao skinuti direktno sa svake donacije.

- Iako bi to značilo da će deo novca biti usmeren na porez umesto na pse kojima je to potrebno, to bi barem bio legalan način da se situacija reši - rekao je Stojkov.

03:11 NIKOLA STOJKOV: DOBROTVOR i UDOMITELJ PASA

Njegova nada leži u pronalasku rešenja za ovaj problem kako bi izbegao kazne koje mu prete. Sa ograničenim resursima, situacija postaje izazovnija, posebno kada je u pitanju obezbeđivanje hrane i lečenja za svoje četvoronožne štićenike.

Dobročinitelji koji dele njegovu strast prema psima i dalje dolaze sa donacijama hrane, pružajući mu podršku u očekivanju rešenja za finansijske prepreke.

Nikola je postao prava svetla tačka u svojoj zajednici - human, ljubazan i odgovoran čovek.

Kroz godine rada na spašavanju pasa, uložio je mnogo ličnog truda i finansijskih sredstava u svoj poduhvat. Mesečni troškovi za hranu i veterinarsku negu iznose oko 3000 evra, što ukazuje na ozbiljnost i obim njegovog angažmana. Dokazi su jasni i dostupni za svaku potrošenu sumu, a azil koji je izgradio u Srbobranu stoji kao testamentalno svedočanstvo o njegovim naporima.

