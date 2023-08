U NAREDNIH SAT VREMENA NEVREME U OVOM DELU SRBIJE: Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom! Na snazi upozorenje zbog POPLAVA

U narednih sat vremena u Bačkoj promenlјivo oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

foto: Printscreen/RHMZ

Podsetimo, pored ove najave, RHMZ je naveo i da se sledeće sedmice očekuje veoma toplo vreme, i u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 do 37 °C.

foto: Printscreen/vremeradar.rs

Hidrološko upozorenje

"Na gornjim tokovima Kolubare i Jadra, kao i na malim i srednjim vodotocima zlatiborskog okruga moguća su kratkotrajna lokalna izlivanja bujičnih vodotoka sa pojavom urbanih poplava tokom 18. / 19. avgusta", upozorio je RHMZ.

Inače, u Srbiji će danas biti sunčanih perioda, ali biće i sparno i vruće uz dnevni razvoj oblaka, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Vojvodini je ujutru moguća kratkotrajna kiša ili poneki lokalni pljusak, a popodne na jugozapadu i zapadu Srbije može biti kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale.

Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, maksimalna od 31°C na severu do 35°C na jugu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U Beogradu pre podne promenljivo oblačno uz moguću kratkotrajnu kišu, a popodne duži sunčani periodi i toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna oko 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 25°C.

(Kurir.rs)