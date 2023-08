PSIHOTERAPIJA I STAV PROSEČNOG SRBINA: Šta ću tamo? Pa nisam lud! Dr Đorđević razbija predrasude: Pravo vreme za pomoć je DANAS

Dr Irena Đorđević, psihijatar gostovala je u emisiji "Puls Srbije" povodom sve većom potrebom čovečanstva za psihičkom pomoći i psihološkom lečenju, posebno nakon Kovida 19.

U Srbiji i u regionu i dalje nije toliko "prirodno" ići kod psihologa i kada je "u redu" već važi mišljenje da se kod psihijatra ide samo ako si "lud".

O tome sa voditeljima za gledaoce televizije Kurir, Đorđević kaže da taj stav potiče najčešće od predrasuda kao poruke koje se prenose iz generacije u generaciju i to poruka "budi jak".

- Smatra se slabošću kada je čovek svestan da ima problem, i to "budi jak" se pogrešno tumači. Kada si jak ne smeš da imaš problem i nemoj da pokazuješ neprijatne emocije. I na kraju šta će tebi psihijatar kada možeš sam da rešiš problem? - kazala je Đorđević i istakla da je psihijatar lekar kao i svaki drugi, i da je jak čovek onaj koji sam potraži pomoć.

- Postoji zabuna oko toga kada se i kom stručnjaku javljamo. Psihijatar je pre svega lekar. Psihoterapija podrazumeva stručno vođen razgovor i celokupnan odnos sa pacijentom. Važno je razumeti da ta osoba mora da bude edukovani psihoterapeut - naglasila je Đorđević.

Nekada, rekla je Đorđević, potrebno je da se uz terapiju koristi i farmakoterapija.

- Taj trend sa Zapada polako dolazi. Stručnjaci se obraćaju najčešće nakon epidemije Kovida, sve ukupno doprinosi, a ljudi i govore o tome sve otvorenije, tako da to pozitivno utiče na ljude iz okruženja- rekla je Đorđević.

Ona je objasnila kako reagovati na trenutni stres.

- To je određena promena na koju moramo da se naviknemo. Možete vežbati kako da budete ovde i sada. Možemo analizirati šta je to na šta utičemo, šta je to na šta delimično utičemo i šta je to na šta ne utičemo uopšte. Vrlo važne su i emocije, treba osvestiti šta osećamo, i shvatiti zašto ih osećamo. Svaka od njih ima svoju ulogu - preporučila je Đorđević.

Na pitanje voditelja kada je pravi trenutak da tražimo pomoć psihijatra Đorđević navodi:

- Treba da uobličimo ono što osećamo. Moramo češće da se koncentrišemo na naše emocije, ali kada primetimo da ne možemo da funkcionišemo i da na primer konstantno osećamo tugu. Kada je u pitanju pomoć od strane psihoterapeuta ja uvek kažem pravo je vreme danas. Nikada ne treba da nas je sramota našeg mentalnog zdravlja, a strah je urođena emocija.- rekla je.

