"SANJALA SAM DA GORIM ŽIVA, KAO DA SAM PREDOSETILA NESREĆU" Maja uoči puta zamenila kartu, a njen avion se srušio: NEOPISIV UŽAS

Pre 15 godina desila se jedna od najvećih avionskih nesreća u Španiji. U njoj je poginulo 153 ljudi na aerodromu u Madridu, od čega 20 dece, kada se prilikom poletanja zapalio avion "Spenera" na letu JK 5022. Među putnicima trebalo je da bude i Beograđanka Maja Todorović Iskjerdo, koja je u poslednji čas promenila kartu.

Ona je i gostovala u emisiji "Puls Srbije" i ispričala kako je došlo do njenog predosećaja i odluke koja joj je spasila život.

Todorović Iskjerdo smatra da svi imaju šesto čulo iako mu ne pridaju mnogo značaja.

- Kupila sam kartu u Madridu za 20.8.2008. godine i uobičajen dan, došla kući i otišla da spavam. Pred put dobila sam noćne more, sanjala sam da gorim živa i probudila se u znoju. Međutim te snove nisam povezala sa avionskom kartu ali je svakog dana bivalo sve gore i gore, do toga da je došlo do paničnih napada. U razgovoru sa mojim prijateljem ispričala sam šta mi se dešava, a on me je upitao da li to možda povezujem sa avionskom kartom - rekla je.

Ipak, nije htela da menja avionsku kartu, jer joj je taj put bio veoma bitan, a ekonmskih sredstava u tom momentu nije imala.

- U poslednjem momentu javila sam tom prijatelju da menjam avionsku kartu na šta mi je on rekao da ne budem sumanuta i da moram da stignem do tog mentora. Ipak, nakon agonije, otišla sam u avionsku agenciju i zamenila kartu dan pred put 19.8. na jedan dan kasnije. To rano jutro kada sam trebala da letim, saznala sam da je moj jako blizak prijatelj poginuo u automobilskoj nesreći što me je jako pogodilo i nisam ni sa kim htela da razgovaram nego sam isključila telefon. Što se tiče promene avionske karte obavestila sam svoje roditelje i samo tog jednog prijatelja koji je trebalo da me čeka na aerodromu. Veče pre nego što je trebalo da letim 20.7, uveče pre put, uključila sam mobilni telefon, i videla bezbroj propuštenih poziva i glasovnih poruka - ispričala je pa nastavila:

- Odmah sam upalila televizor i prva scena koju sam videla su zapaljeni ljudi koji padaju sa neba. Ja ne mogu da vam opišem taj užas kada sam shvatila da sam ja ta koja je trebalo da bude na tom letu i da sam ja ta koja je trebalo da bude jedna od njih. Bilo je zastrašujuće. Javljam tada svim svojim prijateljima da sam živa, zdrava, da sam promenila kartu dan pred nesreću. Tada jedan španski novinar i jedan novinar iz Srbije saznaju za to i zamolila sam ih da u medije ne ide moje ime, nisam to volela da govorim, međutim svi koji su me poznavali u Srbiji, znali su da je reč o meni - rekla je Todorović Iskjerdo.

Nakon svega, konačno se ukrcala na let.

- Ulazim na avion sa svojom kartom i stjuardesa me moli da sednem tamo u delu kod njih, rekavši mi da sam jedina osoba u avionu koja nije član porodice žrtava osoba koje su došle da identifikuju tela. U avionu su bili neki od tela spaljenih leševa, bilo je neizrecivo i jezivo... - kazala je Todorović Iskjerdo.

Uvek je mislila da njena sudbina nije bila da bude u tom avionu, ali je nedavno saznala da je njena sudbina, ipak bila da leti sa žrtvama, iako one nisu više bile žive.

- Oni su leteli tada dole u delu za prtljag, a ja gore u delu za putnike - rekla je Todorović Iskjerdo.

