RUDAR IZ LEPOSAVIĆA ZARAŽEN MIŠJOM GROZNICOM: Hitno prebačen u Kragujevac, završio na dijalizi

Rudar iz Leposavića oboleo je od mišje groznice. Kako nam je rekla dr Danica Radomirović, infektolog KBC Kosovska Mitrovica, pacijent je sa težom kliničkom slikom upućen na lečenje u Kragujevac.

Ističe da je slučaj zabležen pre 15-ak dana, te da u tom KBC nemaju mogućnost dijagnostike ovog zaraznog oboljenja.

"On je Srbin, inače radi u rudniku, spoljni su radovi. Par dana je imao neke simptome, razvila se klinička slika, i nismo bili u mogućnosti da dijagnostikujemo. I zaista je bio u lošem stanju, morao je da bude dijaliziran. Tako da je upućen u intenzivnu jedinicu Kragujevac. Posle sam čula da je potvrđeno da je u pitanju mišja groznica", navodi Radomirović dodajući da se pacijent oporavlja.

U vezi sa dijalizom, ističe da je u najvećem broju slučajeva reč o trenutnoj potrebi.

"Kao jedan od simptoma se pojavljuje gubitak mokrenja. To je nastupilo i kod njega. To može da traje par dijaliza i da se završi na tome. U većini slučajeva bude prolazno", objašnjava navodeći da je moguće da dođe i do trajnog oštećenja.

U KBC Kosovska Mitrovica, kome gravitiraju stanovnici severa KiM - od Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana prema Raškoj - ali u kojoj se u manjem broju, kaže doktorka, leče i stanovnici juga, u ovom času nema nijedan oboleli ni registrovani pacijent od mišje, tj. hemoragijske groznice.

Podsetimo, osoba može da se inficira kada dođe u kontakt sa izlučevinama zaraženih jedinki. Oni koji su najugroženiji i podložni ovim infekcijama su ljudi čiji su poslovi vezani za prirodu: šumari, berači šumskog voća, veterinari i poljoprivrednici. Izvor infekcije može biti zemlja, blato ili kontaminirana voda i vazduh.

Mokraća koju izlučuju životinje sadrži taj virus koji se razliva i onda osobe koje imaju neke ogrebotine rukama ili nogama, a ne zaštite tu ranu dozvoljavaju da taj infektivni agens uđe direktno u njihovu krv i tako dolazi do obolevanja.

(Kurir.rs/Telegraf)