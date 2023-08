3 SLUČAJA ZARAZE TEŠKIM INFEKCIJAMA U IVANJICI: 2 pacijenta imaju mišju groznicu, 1 leptospirozu! Ovako se prenose, SMRTONOSNE SU

Na teritoriji opštine Ivanjica tokom ovog leta ponovo su zabeleženi slučajevi veoma retkih infektivnih oboljenja. Kod dvojice pacijenata dijagnostifikovana je mišja groznica, a kod trećeg leptospiroza. Slični pojedinačni slučajevi zabeleženi su i tokom letnjih meseci prethodnih godina. Ove zarazne bolesti prenose se isključivo sa miša na čoveka.

- Prijavljeni su i dijagnostifikovani slučajevi zaraze mišjom groznicom i leptospirozom kod trojice muškaraca srednjih godina koji su tokom proteklog perioda, usled posla, duži vremenski period boravili u šumi. Njihove dijagnoze su potvrđene i na Torlaku. Pacijenti su se lečili u Opštoj bolnici u Čačku, a potom su otpušteni na kućno lečenje i njihova klinička slika je stabilna, u dobrom su stanju, rekao je za RINU dr Milorad Dramićanin načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja u Ivanjici.

On dodaje da su mišja groznica i leptospiroza teška zarazna oboljenja sa visokom stopom smrtnosti. U Ivanjici, na svu sreću, iako se svake godine javljaju slučajevi zaraze tokom poslednjih godina nije bilo smrtnih slučajeva. Mišja groznica se teži leči od leptospiroze, a ponekad je zbog oštećenja rada bubrega neophodna i dijaliza. Ni jedna, ni druga bolest se ne mogu preneti sa čoveka na čoveka.

- Počinje sa naglim skokom telesne temperature, sa bolom u rukama i nogama koji traje do dve ili tri nedelje. Zatim dolazi do oštećenja rada bubrega, zaraženi pacijenti ne mogu da mokre, dolazi i do krvarenja po koži i očima. To je već siguran znak da se radi o mišjoj groznici. Leptospiroza se može na čoveka preneti i sa domaćih životinja, a ona je izlečiva iz uz peniciline, ističe dr Dramićanin.

Virusi i bakterije za leptospirozu i mišiju groznicu mogu se pokupiti u prirodi, najčešće na seoskom području gde ima dosta stoke i poljskih miševa. Čovek se inficira kada dođe u kontakt sa izlučevinama zaraženih jedinki. Oni koji su najugroženiji i podložni ovim infekcijama su ljudi čiji su poslovi vezani za prirodu a to su šumari, berači šumskog voća, veterinari i poljoprivrednici. Prema rečima direktora ZZJZ Čačak dr Aksentija Tošića, period inkubacije traje od 10 do 40 dana, a izvor infekcije može biti zemlja, blato ili kontaminirana voda i vazduh.

- Mokraća koju izlučuju životinje sadrži taj virus koji se razliva i onda osobe koje imaju neke ogrebotine rukama ili nogama, a ne zaštite tu ranu dozvoljavaju da taj infektivni agens uđe direktno u njihovu krv i tako dolazi do obolevanja. U ovom kraju ljudi uglavnom znaju šta je to mišja groznica i leptospiroza, ali retko ko zna koliko je to zaista opasno, kakvi su simptomi i na koji način se mogu zaštititi, rekao je Tošić.

(Kurir.rs/RINA)