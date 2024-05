IMAM 62 GODINE I OBOŽAVAM IGRICE U KREVETU! Bez dlake na jeziku iznela intimu: Kad moram da ih preskočim OSEĆAM SE UŽASNO...

Dok nekim ženama libido opada kada uđu u šezdesete, Suzan Nobl iz Londona ima upravo suprotno. U 62. godini voli intimne veze, svakodnevno doživljava orgazme i uživa u redovnim izlascima sa svojim "dečkom za zabavu” (57).

Suzan je majka dva odrasla sina i svakog jutra se budi spremna za akciju između čaršava. A ako njen partner nije sa njom, onda će posegnuti za svojim igračkama za odrasle.

- Ja sam jutarnja osoba i koji je bolji način da počnem dan od orgazma? Osećam se opušteno i srećno do kraja dana. A ako moram da ga preskočim iz bilo kog razloga, onda se osećam rasejano, kao svrab, koji ne mogu da se počešem, to je užasan osećaj - otkrila je Suzan, prenosi Net.hr.

Suzan je aktivna i na društvenim mrežama i zalaže se za ukidanje stigme prema ženama koje uživaju u intimnim vezama i solo akciji između čaršava. Tvrdi da su njeni sinovi izuzetno ponosni na nju zbog toga.

Ona voli igračke za odrasle

- Godinama koristim igračke za odrasle. Prve sam kupila pre oko 30 godina i bile su veoma jednostavne, bučne, zujale su i baterije su zveckale. Današnje igračke su veoma sofisticirane, uglavnom nečuvene i možete ih čak koristiti sa svojim partneri daljinski kontrolišući ih pomoću aplikacija - rekla je ona i dodala:

- Što više razumemo svoja tela, to više možemo da vidimo šta nas čini srećnim i onda možemo pomoći nekom drugom da postigne vrhunac za nas. Verujem da većina ljudi ima koristi od eksperimentisanja sa igračkama za odrasle. Tako sam uzbuđena kada uzmem novu igračku isprobajte to da vidite šta može da uradi za mene.

Već godinu dana testira igračke za odrasle i svoje recenzije objavljuje na svom podkastu na društvenim mrežama.

- Uopšte me nije sramota da pričam o tome i da priznam da redovno koristim igračke. Ne bi trebalo da bude nikome, potpuno je prirodno. Trenutno imam 15 različitih igračaka koje koristim u zavisnosti od raspoloženja - otkrila je Suzan.

"Intimne veze podmlađuju i pozitivno utiču na zdravlje"

Uvek je uživala u intimnim vezama, a nevinost je izgubila sa 17 godina.

- Bila je to veza za jednu noć i jako mi se dopala, i naučila me je da intimne veze ne povezujem sa ljubavlju, već da ih doživljavam kao nešto što pruža zadovoljstvo i osećaj utehe. Što češće imate intimnije odnose, to se bolje osećate i želite više - rekla je Suzan i dodala.

- Kada doživite vrhunac, oslobađate hemikalije koje pomažu u ublažavanju bolova, poboljšanju zdravlja srca, ublažavanju stresa i jačanju imunološkog sistema. Možda imam 62 godine, ali izgledam i osećam se mnogo mlađe.

Suzan se udala kada je imala 28 godina, a tvrdi da nije uživala u intimnim odnosima kada se porodila i kada su joj sinovi bili mali. Ali nadoknadila je to nakon razvoda.

- Moje 40-te su bile veoma divlje i eksperimentisala sam sa svim i svačim - objasnila je.

