ZAMALO ME UBILA IGRAČKA ZA ODRASLE: Internet poludeo kada je čuo LUDU priču žene koja je čak završila u bolnici jer se zaigrala!

Jedna žena je doživela prilično neobičnu nezgodu tokom vojne službe, a njena priča je postala internet senzacija.

Naime, žena vojnik, koja tvrdi da je bila stacionirana gotovo godinu dana u vojnoj bazi, onesvestila se zbog intimne igračke kojoj je promenila osnovne postavke dok ju je koristila, a zatim je i završila u bolnici.

"Dakle, ja sam u vojsci, bila sam odsutna od kuće skoro godinu dana. Za mene odsutnost od kuće znači da moram da se nateram da radim ono što treba, zbog čega sam i kupila tu igračku. Igračka je imala otprilike 10 različitih postavki tako da mi se prvih nekoliko koje sam pre mnogo puta koristila sviđalo, pa sam jednog dana jednostavno odlučila sve to da ubrzam. Pokrenula sam tu stvar do šeste brzine, a to je drugačija vibracija..", objasnila je ova žena.

TikTokerka je priznala da je intimna igračka poslala u raj u roku od tri do pet sekundi.

"U raju sam i odjednom shvatam da to ne mogu da izbacim iz sebe. Pokušala sam da izvučem igračku i nije izašla, nije se pomerala, nisam mogla da ustanem jer mi je telo bilo toliko slabo da sam ostala na podu. Sledeće što znam je da sam se onesvestila", ispričala je žena, a prenosi Dejli star.

Ona je u svojoj TikTok objavi podelila stvar koja ju je skoro ubila, a to je bio vibrator boje lavande, a pored toga podelila je fotografiju na kojoj leži u bolničkom krevetu kako bi pokazala koliko je situacija ozbiljna.

"Kad sam se vratila, bacila sam to s***nje", priznala je žena.

(Kurir.rs/A.M.)

