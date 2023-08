MILENA LETOVALA SA MUŽEM U TURSKOJ, PA DOŽIVELA ŠOK U PRODAVNICAMA: Srbi joj objasnili i zbog čega: "Samo im spomeni ĐOKOVIĆA"

Bračni par iz Srbije objavio je na društvenim mrežama ispovest o letovanju u Turskoj, a zbog onoga što su navodno doživeli, samo se nižu komentari.

Dok veliki deo naših državljana redovno letuje u Kemeru i odande donosi samo pozitivna iskustva, Milena P. i njen suprug su imali navodno nekoliko neprilika i to samo zašto što su nekolicini trgovaca rekli da su Srbi.

Naime, kako je napisala, u mestu gde se nalazi veliki je broj Rusa i svi su u prvi mah bili ljubazni prema njima sve do momenta kada bi im saopštili da su Srbi umesto Rusi. Tada bi, kako je Milena napisala, turski prodavci postajali grubi prema njima.

foto: Shutterstock

Bili smešteni u centru Kemera

"Dobar dan,

Htedoh da šerujem sa vama naše iskustvo iz Kemera više iz razloga znatiželje da li je to nama tako iskustvo zapalo ili je to tako samo u Kemeru ili su i drugi imali slična iskustva u drugim mestima.

Dakle, kao što se već pominjalo ovde, populaciju Kemera trenutno čini 95% Rusa, i to je ok. Meni nijedna nacija ne smeta, ono što mi smeta je momenat u kome me neki prodavac pita "odakle ste" i kada kažem Srbija, čovek promeni izraz lica skroz i to ne jednom, navešću vam konkretne primere. Da napomenem da smo smešteni u centru Kemera i da se navedene situacije mahom dešavaju u centru tačnije na njihovom Ataturk bulevaru.

Izlazili iz radnji nakon uvreda

Neki novčanik smo kupovali, prodavac tu do 30 godina na primer, pita odakle ste, ne cenjkam se. Koliko je tražio toliko smo platili, sve super do momenta dok ne kažem Srbija. Na šta on sam odgovara "ooo Serbia no good" ja pitam zašto no good, on odgovara na nekom šturom engleskom "no good Serbia, no like Serbia". Ja odlučim da se ne nastavljam, izlazimo iz radnje, ja prilično smorena jer vidim da priča o nama sa drugim dečkom iz radnje ali po faci mu se vidi da ne priča ništa lepo, muž kaže, ma pusti ga, produži dalje. Ok.

Večeras, ulazimo u neku radnju, hoćemo da kupimo masku za ronjenje, pitam koliko je, prodavac tipa 60 godina, ozbiljan Turčin, pršti zlato, kaže "koliko davaš", spreman da se cenjka, ja se okrećem ka mužu i kažem mislim da misli da smo Rusi.. Prodavac me na to pita odakle ste na nekom neveštom Ruskom, ja i dalje držim masku u rukama, i odgovaram Serbia no Rusija.. Čovek uzima masku iz mojih ruku i kaže no Serbia, baj baj i pokazuje nam izlaz. Mi već šokirani situacijom, ja hocu da ostanem da raspravim to, muž je iz priče izađi napolje pusti priču vidiš da nas ne vole..

foto: Shutterstock

Hteli duplo da im naplate vodu?

Ja sad već vidno besna, jer došla sam u zemlju gde očito nismo kao nacija dobrodošli, a ja ne znam zašto.. Mislim mogu da pretpostavim zašto ali ne bih uvlačila politiku u ovo, ipak su oni ljudi koji žive od turizma. Trebalo bi valjda da smo iznad toga.

Krećemo u hotel, dete traži vodu, stajemo u neki ulični šop, uzimam malu vodu, dolazim na kasu, pitam koliko, prodavac mlađi, nudi mi neke čajeve vragove, ja kažem "nene how much is the water" srpski ni ne pomišljam da pričam, on me na to pita na engleskom odakle sam, ja odgovaram Srbija, on sklanja čaj koji je do malopre nudio i kaže 20 lira!?

Inače mala voda je svuda tipa 5 ili 7, 10 lira maks.

Okrećem se ka mužu i kažem ovaj traži 20 lira za malu vodu, a prodavac na to kaže "Serbia no welcome here, take water and go". Ja hocu da platim vodu, on odmahuje rukom i pokazuje na izlaz.

Muž i ja ostavljamo vodu, krećemo ka hotelu uz definitivnu odluku da ne napuštamo hotel više dok smo ovde i da Kemer ni na mapi sveta ne pogodimo više nikad. Da li je neko imao iskustva ovog tipa a da je iz Srbije i da li je ovo ovako i u ostalim mestima ili smo mi imali tu nesreću da naletimo na neke neandertalce, mada objektivno je prevelika slučajnost da u 2 dana imamo 3 situacije gde ljudi bukvalno pokažu vrata kad kažeš Serbia!?", napisala je ona u svojoj ispovesti unutar Fejsbuk grupe "Turska info letovanje" koja je šokirala Srbe na društvenim mrežama.

Pomešali ih sa Sirijcima?

I dok je većina bila začuđena ovakvim navodnim utiskom porodice iz Srbije, navodeći primere u kojem su ih lokalni žitelji zvali braćom i častili, bilo je i onih koji su pokušali da opravdaju lokalne žitelje i to možda čudan, al nekada sasvim realan način.

"Možda su greškom mislili da ste iz Sirije. Nama se 2-3 puta desilo da kad kažemo Srbija, oni to nekako razumeju kao Sirija, pa pomenemo Novaka Đokovića, a onda kažu: Aaa, Srbistan... Ali, nikad nismo imali problema, čak su odmah smanjivali početnu cenu pošto nismo Rusi (za njih su cene uvek više).", glasio je komentar jedne Marije.

Kurir.rs/Blic