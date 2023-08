"NISI VIŠE MOGLA DA BUDEŠ UMORNA" Potresan oproštaj supruga prelepe Nataše: Molila ga da kada kucne čas, uradi samo JEDNU STVAR!

Nataša Nedić (34), koja se neustrašivo od 2018. godine borila sa neuroendokrinim rakom na grliću materice, preminula je juče.

Njen suprug, Darko Nedić, oprostio se potresnim rečima od supruge.

Darko Nedić zahvalio se od srca svima koji sve ove godine bili uz Natašu i njihovu borbu.

„Lavica, borac, muza, heroina mnogima. Bila je uzor u ovoj borbi. Na žalost, umorila se. Teret terapija i bolest su je iscrpeli. Nije više mogla da bude umorna. To mi je govorila poslednjih meseci. Odmori se sad. Otišla si tamo gde nema bola i patnje ali nisi otišla na bolje mesto, jer ne postoji bolje od onog kraj svoje porodice. Molila me je da ako dođe do ovoga, ne stavim njenu sliku crno belu, jer ona želi da bude večno srećna i da je u boji pamtimo. Neopisivo smo tužni i jako nam već sad nedostaješ. Žao mi je što nisam mogao više da ti pomognem. Dao sam sve od sebe, ali bezuspešno“, napisao je suprug.

Prijatelji, saborci, njeni najmiliji, njena porodica i svi oni koji su je voleli, pružali podršku, davali snagu da izdrži i pobedi najsuroviju bolest, opraštaju se od Nataše rečima da je bila “simbol opstanka u moru tame koja se širi, mnogima nada“.

“Posle velike, mukotrpne i teške borbe u kojoj je mnogo puta uspela da vrati i meč loptu, sada je ipak otišla na onaj drugi, svetliji svet. Otišla je među anđele, a ostavila je svoje male anđele da kroz njih živi i bori se. Za Natašinu borbu i u njen pomen, nastavimo ono što je ona započela!”, reči su kojima se od Nataše opraštaju oni koji su je najbolje poznavali i najviše voleli.

O Natašinoj borbi i njenoj divnoj porodici, mužu, i najvećim ljubavima, sinovima koji su joj bez zadrške pomagali i pokušavali da je spasu zlokobne bolesti, pisali smo na našem portalu u novembru prošle godine. U to vreme su oni, Nataša, a i mi sa njima, iskreno verovali da će bolest biti poražena, jer je želja za životom iz ove mlade žene isijavala.

Ipak, ljubav prema životu, istrajna, nesalomiva borba do samog kraja i nadljudska hrabrost snažne žene, ostaće da ohrabruju sve one koji nastavljaju da prkose podlom neprijatelju – kanceru.

