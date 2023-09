PROGNOZA METEOROLOGA RISTIĆA ZA SEPTEMBAR: Temperatura opet u porastu od ovog datuma, a evo kada prelazimo na topliju garderobu

Meteorolog Ivan Ristić dao je za Kurir detaljnu prognozu za septembar i najavio kakvo nas vreme očekuje ovog meseca.

- U avgustu ove godine imali smo smenu skoro svih godišnjih doba, od oktobarskih noći do vrelih julskih dana. Na samom početku imali smo nekoliko jačih oluja koje su pogodile našu zemlju i region. Nakon toga od 8. avgusta bilo je i par jesenjih dana, kada se minimalna temperatura u višim predelima spustala čak do 3°C, dok je maksimalna bila oko 25 stepeni. Ubrzo je usledio i prijatniji period sa temperaturom oko letnjih 30 stepeni ili malo iznad tih vrednosti - podseća Ristić i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Polovinom avgusta uticaj Afričkog anticiklona sve je više jačao, podizao temperaturu i izazvao novi toplotni talas. Živa u termometru u nekim gradovima u Srbiji dostigla je punih 39 stepeni. Taj toplotni talas se završio, nešto svežiji vazduh stigao je na evropsko tlo i uz destabilizaciju atmosfere spustio temperaturu za nekoliko stepeni. Iako je još uvek toplo i sparno, znatno se lakše diše ovih dana. Iako prema meteorološkim kriterijumima kraj avgusta znači i kraj leta, neće zaista biti tako. Već u prva tri septembarska dana očekujemo pretežno vedro vreme, dosta sunčanih intervala i bez padavina. Vetar će biti slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće u intervalu od 13°C do 19°C, najviša dnevna u petak od 26°C do 29°C, za dane vikenda od 28°C do 32°C.

foto: Beta/Saša Đorđević

Prema njegovim rečima u ponedeljak nas čeka prolazno naoblačenje koje će doneti kišu i osveženje, ali neće biti jakih oluja i obilnijih pljuskova.

- Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, tokom dana od 24°C do 27°C. Vetar će biti u skretanju na pojačan severozapadni, jak u Vojvodini i na istoku zemlje. U utorak, 5. septembra očekujemo više sunčanih intervala. Duvaće severni i severozapadni vetar, pojačanim intenzitetom na istoku zemlje. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 25°C do 29°C. Od srede, 6. septembra pa do kraja prve dekade septembra pretežno sunčano i toplije. Temperatura će biti u postepenom porastu i krajem sledeće nedelje minimalna će se kretati od 14°C do 19°C, maksimalna od 28°C do 32°C - kaže Ristić za Kurir i dodaje:

- U drugoj dekadi septembra smena sunca i oblaka koji mogu doneti pljuskove kiše, temperatura u postepenom manjem padu i biće malo iznad normale za drugu dekadu septembra, jutarnja od 12°C do 16°C a najviša dnevna od 25°C do 29°C.

foto: Shutterstock

Ristić naglašava i da će ove godine leto to jest letnje temperature u većem delu Evrope potrajati do kraja kalendarskog leta i početka jeseni, koja ove godine dolazi 23. septembra.

- Polarni vorteks se polako formira iznad Artika, ali je još uvek slab usled čega lakše može doći do spuštanja artičkog vazduha na jug. U drugoj polovini septembra očekuje se i prvi priliv tog hladnog artičkog vazduha u severnu Evropu i Rusiju što će u tim zemljama istovremeno označiti kraj leta i početak jeseni. Sa kalendarskim dolaskom jeseni u našoj zemlji doći će takođe do prodora hladnog vazduha iz severne i srednje Evrope kod nas koji će usloviti naoblačenje, kišu pojačan severozapadni vetar i osetniji pad temperature.

Nulta izoterma biće na 2.000 metra nadmorske visine tako da se provejavanje prvog snega može očekivati na Kopaoniku. Jutarnja temperatura posle razvedravanja biće između 5°C i 10°C, a najviša dnevna temperatura u ovom periodu kretaće se od 15°C do 20°C, što će biti ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Dakle u trećoj dekadi septembra prelazimo na slojevito oblačenje i topliju garderobu - zaključuje meteorolog Ristić.

Kurir.rs