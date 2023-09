"GRCI BRZO ČISTE I SREĐUJU PLAŽE, EVO KADA ĆE SE SVE VRATITI U NORMALU" Lainović o oluji Danijel: Ako idete sami, morate imati OVO

Oluja Danijel, koja je pogodila centralni i severni deo Grčke, gde letuje najveći broj naših građana i dalje se ne premešta iz tog područja.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da Srbija preduzima sve i da je u kontaktu sa srpskim turistima koji se nalaze u poplavama pogođenim područjima Grčke. Situacija je dodatno otežana i zbog toga što su neke porodice iz Srbije ostale i bez automobila.

Zbog olujnog nevremena i poplava u Grčkoj prema poslednjim informacijama oko 60 turista iz Srbije zarobljeno je na području Volosa i Pilionu.

foto: AP Thanasis Kalliaras

Milan Lainović, iz Jute, gostovao je u emisiji Pulsu Srbije gde je govorio o putnicima koji nisu otišli putem agencija, a zarobljeni su u Grčkoj.

- To je nešto o čemu bi osiguranje trebalo da vodi računa. Nadam se da svi imaju osiguranje koji su krenuli na odmor. Mislim da su skoro svi pokriveni osiguranjem od poplava. U svakoj turističkoj agenciji imate mogućnost prava za te neke stvari koje nisu vezane samo za putovanja, već štete na destinaciji. Poput gubitka prtljaga na destinaciji, poplave i onda preko osiguranja imaju pravo da otplate svoje štete - rekao je Lainović.

Lainović je potom otkrio kada se procenjuje da će sve biti vraćeno u normalu nakon ove katastrofe.

- Ovde je situacija takva da ovo traje do kraja nedelje i sutra bi trebao da bude poslednji taj talas koji nailazi konkretno za Grčku. Mi dobijamo informaciju da ljudi brzo to tamo čiste i da se sređuju plaže. Pa tako će već od petka subote to sve već biti u normalu. Mi apelujemo na građane da pre odlaska na put dobro provere da li su ti putevi prohodni - istakao je Lainović.

