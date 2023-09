DRANJE! REKREATIVNA NA TARI KOŠTA ČAK 43.200 DINARA! Vlasnik agencije: Nije pljačka! Zarađujem samo 1.200 po detetu

Rekreativna nastava na Tari za učenike četvrtog razreda Osnovne škole "Ujedinjene nacije" iz Beograda košta čak 43.200 dinara! Dok direktorka škole kaže da su sve cene previsoke, ali i da ona tu ništa ne može ako je tender po zakonu, vlasnik turističke agencije "Beosonic" kaže da to nije pljačka, kako tvrde roditelji, i da on zarađuje samo 1.200 dinara po detetu.

Jedini ponuđač za organizovanje nastave u prirodi za učenike četvrtog razreda OŠ "Ujedinjene nacije" iz beogradske opštine Čukarica, koja bi trebalo da bude od 18. do 25. septembra, jeste agencija "Beosonic", koja je, prema podacima sa Portala javnih nabavki, ponudila aranžman od 43.2000 dinara po detetu za hotel "Beli bor" na Tari - sedam noćenja i pun pansion.

Ponuda je danas otvorena, a škola tek treba da odluči o istoj. Mada, ukoliko je dokumentacija u redu, što vlasnik "Beosonica" Predrag Jakoviljević tvrdi da jeste, to bi bila konačna ponuda, koju škola mora da prihvati, a roditelji samo mogu da pošalju ili ne pošalju decu na rekreativnu.

Direktorka OŠ "Ujedinjene nacije" Vesna Radovanović Penevski kaže za Kurir da su generalno cene za organizovanje nastave u prirodi previsoke.

- Da imam moje dete koje treba da ide, ne znam da li bih ga pustila. Dokumentaciju još nismo dobili, a odluku o tome donosi tročlana komisija sastavljena od jednog rukovodioca razreda (u ovom slučaju četvrtog), jednog roditelja (predstavnik za sve četvrte razrede kojih je u školi ukupno sedam) i čoveka iz škole zaduženog za javne nabavke. Tender obaramo ukoliko nije zakonit, a ukoliko jeste nastava u prirodi se organizuje ako po odeljenju ima dve trećine zainteresovanih učenika - kaže za Kurir Radovanović Penevski i ponavlja da dokumentaciju škola još nije videla.

DESET HILJADA SKUPLJE NEGO LANE Roditelji dece za čiju rekreativnu sada treba da plate 43.200 dinara, lane su za sedam noćenja, takođe na jesen, ali u Skobanji kao platili 32.850 dinara. Jakovljević šalje i tu specigikaciju cene i navodi da je glavna razlika u tome što je dnevnica odeljenskom starešini prošle godine bila 600 dinara neto (948 bruto), a sada je 1.000 neto (1.563 bruto), kao i što je hotel koštao 16.100, sada košta 21.000.

Predrag Jakovljević najpre ističe da su uradili sve po zakonu te da "ne može da padne tender, nego je samo stvar da li će roditelji poslati dete, odnosno da li će se prijaviti dovoljan broj dece". Na naše pitanje da se roditelji žale da je ova cena praktično pljačka jer je papreno, Jakovljević kaže:

- Nije pljačka, evo vam specifikacije cene, po kojoj se vidi da zarađujem svega 1.200 dinara po detetu. Najpre, autobuski prevoz je 3.000 dinara i to je minimalna cena. Samo može više da me košta ako ne budem uklopio grupe da autobus bude pun u oba smera, odnosno da kad jednu grupu odvezemo, drugu vratimo sa Tare. Čak se priča da će cene goriva da rastu, pa da će biti prevoz otići i do 4.500 dinara, ali neću moći da podignem cenu naknadno. Sedam punih pansiona sa užinom u "Belom boru" je 21.000 po detetu, što je 3.000 po danu. Lane je isti hotel koštao 2.200 po danu. Škola je tražila 26 gratisa za četvrti razred - ide jedan gratis na 15 dece, ima šest pari blizanaca i plus je jedan gratis je tražen za pratioca jednog deteta. Svako dete za plaćanje gratisa daje po 3.636 dinara i ta cena je nepromenljiva, nema veze s tim koliko dece ide - kaže Jakovljević.

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja po detetu je 160 dinara. Po 700 dinara roditelji deteta plaćaju za dva rekreatora/animatora.

- Animatori su potrebni i sve vreme su u hotelu da zabavljaju decu. Autobus ne sme da ide bez licenciranog vodiča, a to je 300 dinara. Lekar, koji je na raspolaganju 24 sata dnevno je 400 dinara po detetu. Odeljenske starešine dobijaju po 1.000 dinara neto dnevnicu, koja je s porezom od 58% bruto 1.563 dinara. Kako se računa osam dana jer je sedam noćenja, dnevnice koštaju ukupno 12.504 dinara - kaže Jakovljević i dodaje:

- Troškovi organizacije i realizacije putovanja su 1.500 dinara, a to je zapravo naša provizija po detetu. Ali od te provizije plaćamo razliku od 20% na dobit, te je naša stvarna provizija po detetu 1.200 dinara. I ja mislim da su cene svega previsoke, ali kao što vidite nemam prostora za spuštanje cene, osim možda nekih 200-300 dinara što je simbolično. Zato sam dao i na devet rata. Ali, sve je dobrovoljno, te ko ne želi ne mora da šalje decu. Pretpostavljam da će škola najkasnije u ponedeljka doneti odluku i prihvatiti našu ponudu nakon čega sledi anketiranje đaka.

