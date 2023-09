METEOROLOG ČUBRILO OZNAČIO DAN KOJI ĆE BITI KRAJ LETA U SRBIJI: Prognoza za drugi deo septembra, evo kada nas očekuju PLJUSKOVI

Zakoračili smo u septembar, a dok sa sunčanim danima hvatamo leto na produžetke, Republički hidrometeorološki zavod Srbije za sutra pali žuti meteo alarm zbog vrućina. Međutim, da će to biti kratkog dana i da je letu ipak došao kraj najavljuju meteorolozi koji ističu da se vreme menja tokom ove nedelje.

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je najnoviju prognozu vremena za ovu nedelju i drugi deo septembra, najavivši grmljavinske pljuskove u narednim danima.

"Do četvrtka pretežno sunčano i veoma toplo uz maksimume koji će se kretati od +26 do +32, a lokalno bi moglo biti i oko +34 posebno u zaleđu Jadrana i jugu Hercegovine. U sredu posle podne sa približavanjem hladnog fronta bi na zapadu regiona moglo biti ređe pojave pljuskova. Četvrtak donosi nestabilnije vreme uz lokalnu pojavu grmljavinskih pljuskova, dok bi se na jugu i ovog dana zadržalo sunčano i toplo“, objavio je meteorolog amater Marko Čubrilo, čije prognoze na Facebooku prati ceo region.

"Vetar bi nad većim delom regiona okrenuo na severozapadni smer i na severu i istoku bi povremeno mogao biti i pojačan. Za sada se obilnije padavine i jači pljuskovi ne očekuju. U četvrtak dnevni maksimum do oko +22 na severozapadu Hrvatske do oko +29 na jugu regiona. U petak još malo svežije uz moguće pljuskove uglavnom nad središnjim i južnim predelima. Dnevni maksimum do +16 do +25 stepeni Celzijusa, što je oko proseka za ovaj deo godine. U drugom delu nedelje noći svežije nego sada“.

Što se tiče vikenda, on će biti malo topliji uz maksimume od +23 do +28 stepeni Celzijusa, ali bi u nedelju nad delovima Srbije, Crne Gore i BiH moglo biti lokalnih pljuskova.

"Početkom sledeće nedelje relativno toplo, dok je oko 20.09. moguće novo pogoršanje i osveženje uz povremene pljuskove“, naveo je Čubrilo.

Kako navodi meteorolog Čubrilo, nakon četvrtka letnje vrućine se neće vraćati, tako da tu negde i završavamo s letom za ovu godinu, ali još lepih dana je pred nama.

"Generalno, ovako visoke temperature se posle četvrtka više ne očekuju, ali će septembar u svom drugom delu verovatno doneti temperature oko ili malo iznad proseka. Za sada nema signala za bilo kakvo jače zahlađenje uz obilnije padavine“, ističe Čubrilo i napominje da su „izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode“.

Kurir.rs