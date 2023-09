DRAGAN TRAŽI DEVOJKU OD 20 DO 29 GODINA: Našao originalno mesto gde da okači oglas! Mnoge je oduševio (FOTO)

Oglas jednog Dragana koji traži devojku osvanuo je na društvenim mrežama. Ovaj mladić je oglas okačio ni manje ni više nego na autu i to sa svojom fotografijom.

Ovaj oglas su zapazili mnogi Beograđani, a fotografija je osvanula i na Instagram stranici moj_beo_grad_ .

- Tražim devojku od 20 do 29 godina. Dragan. 17. jul 1994. - piše u oglasu, dok je autor fotografije istakao da je ovo fotografisao na Karaburmi.

Podsetimo, nedavno je oglas jednog Jovice koji traži ženu takođe zapalio društvene mreže, ne zbog toga što na taj način traži životnu saputnicu, već zbog uslova koje njegova buduća supruga mora da ispunjava.

- Tražim ozbiljnu ženu za brak, od 25 do 35 godina. Potrebno je dostaviti sliku lične karte, izvod, ne stariji od šest meseci, državljanstvo, diplomu četvorogodišnje škole ili fakulteta, pet slika cele figure, potvrdu da nije osuđivana. Poželjno je da bude crnka, grudi četvorka, zadnjica jabučasta, visina od 165-175, kilograma do 80 - pisalo je u oglasu:

- Da nosi cipele do broja 40, da nema veštačke nokte, kosu, da ne čupa obrve, da nije udavana do sad, da ima vozačku i da zna neku borilačku veštinu. Poželjno je da je iz Novog Sada ili okoline, obavezno je da zna ruski jezik, da voli životinje posebno pse, da ne spava do 10 sati i da ne leže posle 23 sata. Da ne gleda turske serije i indijske, samo domaće snimljene do 2000. godine.

Jovica dodaje da mlada mora da voli prirodno cveće, da ne pije gazirano, i da nikada nije bila u "Meku".

- Zamolio bih zainteresovane dame da urade detaljan lekarski pregled i test trudnoće i da mi rezultate dostave, voleo bih ako je moguće da bude nevina, što je teško. Dame, ako ispunjavate 70 odsto ovih uslova, javite se, moje kvalitete znate - napisao je tada Jovica.

