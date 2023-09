"AKO SE SILOVANJE NE PRIJAVI NA VREME, SUĐENJE JE ĐAVOLSKI TEŽAK POSAO!" Advokat: Postoji način da se olakša žrtvama, evo i koji

U nastavku svedočenja na suđenju samozvanom učitelju glume Miki Aleksiću, glumica Milena Radulović izjavila je da je bila "silovana i seksualno zlostavljana u školi glume".

Milena Radulović je na samom početku suđenja rekla da ostaje u potpunosti pri svom iskazu, a pravo da joj postavi pitanja prvi je dobio Alelsićev branilac Zoran Jakovljević.

Međutim, zbog njegovog načina ispitivanja i neprimerenog ponašanja u sudnici sudija ga je prekinuo i napravio pauzu uz upozorenje Jakovljeviću da će biti najstrože kažnjen. Posle pauze Milena je nastavila sa svedočenjem.

Dokle se stiglo u procesu suđenja u ovom slučaju, posle dve i po godine od kako je Milena Radulović javno optužila Miku Aleksića da ju je silovao, govorio je u emisiji Puls Srbije Rade Knežević, advokat.

- Uz prethodnu ogradu da nijedan advokat ne bi smeo da komentariše suđenje u kojem ne učestvuje kao branilac, može se govoriti o nekom načelu kod ovog krivičnog dela. Specifično je to što je ovde u pianju jedan postupak koji je krenuo dosta godina kasnije od kada je to delo učinjeno. To je problematika ovog postupka u odnosu na neke klasičnije postupke silovanja - rekao je Knežević i dodao:

- Odgovor na pitanje zbog čega je to pokrenuto posle toliko godina daće onaj ko je pozvan na njega da odgovori. Ono što je veoma komplikovano jeste što je rok koji je najbolji za prijavu kada je silovanje u pitanju 48 do 72 časa. Tada su dokazi telesni, može se konkretan dokaz sačuvati, da se ne bi došlo do kasnije problematike kada ostaje samo reč na reč, a uglavnom nema ni svedoka.

Kao razlog trenutnog ne prijavljivanja silovatelja od strane žrtve naveo je samu ličnost silovatelja koja nije kako je rekao neko ko presreće u mračnih haustorima, već može biti i osoba od poverenja.

- Silovatelji nisu kako to ljudi obično zamišljaju neki ljudi koji iznenada presreću svoje žrtve u mraku u nekim haustorima. To budu često ljudi iz okruženja, neki prijatelji navodni, neko kome se daje poverenje. To kažem zato što se žrtve kada se to dogodi upravo iz tog razloga ne odluče da odmah prijave slučaj i onda se ti tragovi gube. Onda kada se izgube biološki dokazi i kada nema svedoka suđenje postaje đavolski težak posao. Čijem iskazu onda dati poverenje?

Kao dobar primer pravne mogućnosti naveo je nemačko pravosuđe.

- U Nemačkoj recimo postoji dobar mehanizam. Vi možete da prijavite silovanje do 72 časa nakon što se ono dogodi, ali ne morate kao što je slučaj kod nas odmah da krenete u postupak. Dakle vi prijavite, dokazi se sačuvaju i imate rok od 10 godina da pokrenete sudski postupak, pri čemu biološki dokazi važe. Mislim da to bitno oklakšava žrtvama - rekao je Knežević.

