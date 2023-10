MAPA ŠPIJUNSKIH AVIONA KOJI IZVIĐAJU RUSIJU! Ignjatović: Leteo je ukupno 18 sati, a SRPSKI AVION PRAĆEN SVE DO ČIKAGA? (VIDEO)

Na pomolu je film "7500" o otmici aviona, a broj označava šifru među posadom letelice da je u pitanju tzv. "Hijack", odnosno otmica.

Za jutarnji program Redakcija na Kurir televiziji, pričao je Stevan Ignjatović, pilot i kapetan avijacije u penziji.

Nakon što je rekao da sve šifre pilot ima u glavi, a ne na papiru, odgonetnuo je gde se oni obučavaju za vanredne situacije.

- Tokom školovanja, za svaki tip aviona se prolazi taj "emergency" trening, tu se zapravo poigravaju se ove situacije, plus se sve to radi i na simulatorima, na koji piloti odlaze dvaput godišnje da dokažu da su sposobni da rade svoj posao. Svakako se u segmentima obrađuju i te šifre, jer će ispitivači zadati razne situacije. To može biti neka kompresija, gubitak radio veze, mogu i otmicu donekle da simuliraju.

Potom je prikazao sliku jutrašnjeg poletanja sa aerodroma u Beogradu ka Čikagu:

- Ovaj avion je upravo išao pod određenom šifrom, on je dobio "Squawk" i sada će cela evropska kontrola da ga prati ceo let do Čikaga.

Onda je prikazao sliku aviona koji lete preko Indijskog okeana:

foto: Kurir televizija

- Ovako izgleda saobraćaj iznad okeana, pogledajte koliko je tu putničkih aviona. Svaki od njih ima svoju šifru, odnosno svog kontrolora koji mu prati pravac, visinu, brzinu, poziciju i taj pozivni broj kompanije.

Ignjatović je otišao korak napred, pa je prikazao i sliku špijunskih aviona:

foto: Kurir televizija

- Ovo je slika američkih špijunskih aviona koji prolaze pored putničkih aviona, oni imaju šifru takođe. Sa ove konkretne slike, špijunski avion je leteo na 18.000 metara tako je špartao 18 sati od trenutka kada je poleteo. Inače, baza mu je na Siciliji. Oni sede u ovakvoj jednoj prostoriji, sali, gledaju na monitor, rukovode sa palicama, a ova stvarčica (avion) leti. On leti na granici Crnog mora špijunirajući šta se događa na ruskoj teritoriji i tako dalje.

