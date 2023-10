"RAFALI SU STVAR PRESTIŽA, ALI SKUPI": Hrvatska dobila francuske avione, Milanović se hvali - ali i ŽALI NA CENU

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da je kupovina francuskih borbenih aviona Rafal stvar prestiža, jer ih u regionu nema niko, ali da je reč o skupom borbenom sistemu koji će nekima koristiti kao predizborna platforma.

"Podržavao sam to, podržavam i dalje. To je odluka koja je doneta, ali ljudi moraju da budu svesni da je to jako skup borbeni sistem i da je sve što se danas kupuje i proizvodi užasno skupo", rekao je Milanović novinarima na ostrvu Hvaru povodom isporuke prvog višenamenskog borbenog aviona Rafal.

On je, kako je saopštila njegova pres služba, rekao da je nabavka aviona Rafal "stvar prestiža jer ih u regionu nema niko", ocenivši da bi bilo dobro da Hrvatska ima integrisani sistem protivvazdušne odbrane.

"Ne bilo kakav nego onaj koji smo mogli priuštiti za taj novac. Možda bi trebalo sada gledati u tom pravcu jer snaga tih aviona se meri i po tome koliko neki protivnik ima snage da te suzbije, da te drži na distanci. Ako protivnik ima modernu i integrisanu protivvazdušnu odbranu, čak i da nema ni jedan avion, ne možeš mu ništa ili skoro ništa", rekao je hrvatski predsednik.

On je naglasio da nabavka novih aviona "ne sme da bude na uštrb opreme i municije kojih nam u drugim granama hronično nedostaje".

"Mi ne možemo da funkcionišemo s nekoliko desetina protivoklopnih raketa, ne možemo da funkcionišemo s takvim brojem. To se već godinama ne obnavlja, tako da će ovo izgledati sjajno i koristiće nekima kao predizborna platforma", rekao je Milanović.

On je naveo da kupovina borbenih aviona s PDV "teška" oko 1,5 milijardi evra i da borbena moć tih sistema ima svoja ograničenja.

U bazi Francuskog ratnog vazduhoplovstva Mon-de-Marsan danas je održana svečana primopredaja Rafala Hrvatskoj.

Reč je o prvom od ukupno 12 polovnih aviona francuskog proizvođača Daso avijasion (Dassault Aviation) koje je Hrvatska kupila da bi modernizovala svoje vojno vazduhoplovstvo.

Ugovor je vredan 999 miliona evra. Osam aviona treba da stigne do kraja 2024, a još četiri tokom 2025.

