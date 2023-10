DOGODILO SE UPRAVO ONO ČEGA SU SE PRIBOJAVALI Tuga na Paliću gde brinu o lavici Kiki: "Imala je samo 9,5 kg, ovo je bilo KOBNO"

- Lavica Kikica danima samo preživljava na infuziji. Niko ne može da se izjasni trenutno o ishodu njenog zdravstvenog stanja, ali se niko ne predaje! Dobija terapiju, nažalost, promena za sada nema – kaže Sonja Mandić, direktorka Zoološkog vrta Palić.

Mala lavica Kikica, koja je pre oko dve sedmice pronađena u veoma lošem stanju na Čantavirskom putu u Subotici, i o kojoj brinu veterinari i stručnjaci Zoološkog vrta Palić i dalje je u lošem stanju i njeni unutrašnji organi su počeli da otkazuju. Njen probavni sistem ne funkcioniše.

Prema rečima Sonje Mandić, Kiki je u teškom stanju, i dogodilo se upravo ono čega su se pribojavali u Prihvatilištu vrta od početka njenog prihvata, a to je da otkazuju njeni unutrašnji organi.

Nije uopšte hranjena ili je ishrana bila neadekvatna

- Njeno teško zdravstveno stanje je posledica neadekvatne ishrane u periodu pre prihvata. Za Kiki je bila kobna pothranjenost. Stara je između četiri i pet meseci, a na prijemu je imala samo 9,5 kilograma. U tom periodu bi trebalo bi da ima više od 30 kilograma! To znači da ili nije uopšte hranjena, što je sada teško reći, ili je potpuno neadekvatno hranjena, na primer, kravljim ili nekim drugim mlekom – kaže Sonja Mandić.

Napominje da to što ona u uzrastu od četiri ili pet meseci ne prepoznaje hranu je za njih bio očigledan znak da meso nije dobijala.

Organi otkazuju

- Lavovi sa oko dva do dva i po meseca počinju da jedu meso, najpre usitnjeno jer im majka delimično sažvaće. Kiki je to bilo očigledno uskraćeno i sada je došlo do toga da su, da li želudačne resice, ili sami organi počeli da otkazuju, zaista je teško reći, ali ceo njen probavni sistem ne funkcioniše. Sada dobija sve enzime koji su joj potrebni, suplemente u ishrani i sve što bi trebalo da pokrene taj sistem, ali problem je što ima toliko vezanih tegoba, da kada dobije jednu terapiju ona joj pravi problem na drugoj strani. Trenutno živi na infuziji – kaže Sonja Mandić.

Tiberije se uspešno oporavio

Mala lavica Kiki nije prvo mladunče ove vrste životinja koje je bila na prihvatu u Zoološkom vrtu na Paliću. I prethodni lav, koji se zove Tiberije, bio je star svega oko dva meseca kada je stigao iz zaplene u Prihvatilište prošle godine u junu i imao je zdravstvenih problema, ali nije bilo pothranjen kao Kiki i za oko dva meseca se oporavio.

Kiki je od prvog dana prijema loše

Podsetimo, kada je lavica nađena na putu, bila je dehidrirana, slaba, mršava. Odmah po prijemu videli su se sledeći problemi: loša krvna slika, upale u organizmu, anemija, bila je puna parazita, ispod repa je imala ranu koja je bila inficirana, i očigledno je bila u bolovima.

Na pregledu joj je rađen je ultrazvuk, laboratorijski pregledi krvi i uree, testovi, i primila je veterinarsku terapiju, infuziju, vitamine, različite vrste injekcija za jačanje, protiv bolova i protiv upala.

Operisana zbog preloma na nogama

Iz Zoološkog vrta su prepoznali da u tako lošoj situaciji može da se desi da i drugi organi otkažu, bubrezi, jetra, a pored svih problema koje ima, rendgenski snimci su pokazali da joj je slomljena i butna kost na levoj nozi, a na desnoj nozi da ima delimični prelom. Operisana je i zbog povreda kostiju, i nakon operacije je morala da ostane u što manjem prostoru da bi mirovala i da bi kosti mogle da joj zarastu.

Nakon što je počela sama da uzima vodu i hranu, u Zoološkom vrtu su se nadali da još može da bude u redu, ali njeni organi su počeli da otkazuju. Potreba da se zbog oporavka drži u ograničenom prostoru je jako stresna za lavicu, koja je sada u dobu kada treba da se igra i istražuje okolinu.

Pati zbog sebičnih, neodgovornih i bahatih ljudi

- Ako joj se i bude vraćala snaga, sigurno je da ćemo imati i dalje ovakvih problema, jer je jako teško obezbediti neophodno mirovanje - rekli su u Zoološkom vrtu na Paliću, odakle ponovo upućuju apel da "svi treba napokon da postanemo svesni da ovakve životinje ne mogu da se drže kao ljubimci, jer to nije u njihovoj prirodi i da je jako sebično, neodgovorno i bahato smatrati da je nekoliko meseci razonode vredno ovoliko patnje i stresa koje sada trpi ovo jadno stvorenje, zbog čega građani ne treba da kupuju egzotične životinje i svi treba prijave svakoga ko drži takve vrste i bavi se njihovom trgovinom“.

