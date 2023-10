NIJE REČ SAMO O VOJNOJ OPERACIJI VEĆ I O JEDNOM VAŽNOM RASKOLU! Bajić: Film ne ide uz dlaku većini, normalno je da bude kritikovan

"Heroji Halijarda“ film reditelja i glumca Radoša Bajića, koji za ovo ostvarenje potpisuje i scenario zajedno sa Dušanom Kovačevićem i Strahinjom Madžarevićem svečanu premijeru će imati sutra, 10. oktobra u mts dvorani dok će svoj bioskopski život započeti 12. oktobra. Film je sniman pet godina i učestvovalo je 480 zaposlenih i 10.000 statista.

O filmu, i istorijskim činjenicama govorili su u emisiji Pusl Srbije Nedeljko Bajić, producent i glumac ii Nebojšom Damnjanovićem, istoriričar.

- Motiv za ovaj film je vrlo jednostavan. To je sam čin koji se desio krajem drugog svetskog rata u jednom malo selu u Srbiji Pranjani. Događaj je toliko veličanstven da je samo bilo pitanje vremena kada će se neko setiti da to urada. Mali narod koji je bio između čekića i nakovnja, spasio je živote nekih ljudi koje ne poznaju, koji su pali s neba. Izvučeno je kao u nekoj epruveti ono najbolje što naš narod ima. To je dobročinstvo, požrtvovanost i spremnost da se pomogne drugom u nevolji - rekao je Bajić.

- Sama činjenica da se bavimo ovom tematikom sugeriše neko različito mišljenje. Takva projekat ima tendenciju da bude više kritikovan nego neki koji ide uz dlaku. Smatram da je s jedne strane hrabro, ali i neophodno. Mi moramo da se bavimo našom istorijiom.

Pored same vojne operacije film obrađuje i temu raskola u srpskim porodicama, zbog različite ideološke opreedeljenosti srodinika.

-Film se ne bavi isključivo samom operacijom. U pitanju su naznake tog raskola koji će uslediti. U porodici ste imali tri sina gde je jedan na jednoj strani drugi na drugoj, a treći je tu pokušava da sačuva tu porodicu. Pokišava da sačuva nukleus društva, a to je porodica - istakao je Bajić i dodao:

- Možda sam subjektivan, ali vreme u kom živimo nažalost ide u prilog tome da je je bilo jako teško sačuvati porodicu. Da je prodica bila sačuvana onako kako smo mi to prezentovali u filmu Srbi bi danas bili mnogo složniji kao narod. Imali bi manje podela između sebe, više ljubavi i jače jedinstvo.

