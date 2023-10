DECA GLEDALA BRUTALAN I UZNEMIRUJUĆ SNIMAK NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Prvo se mislilo da je na video klipu devojčica...

Pritvor do 30 dana određen je 16-godišnjem mladiću, jer je u blizini Srednje ekonomske škole u Sremskoj Mitrovici fizički napao petnaestogodišnjaka i naneo mu teške telesne povrede. Najnovije informacije u vezi sa tim slučajem daje Aleksandra Dražić:

- Počinilac je otkriiven je tako što je prijavljen policiji istog dana kada je i procesuiran. Javnost je, međutim, saznala o ovom događaju na društvenim mrežama. Tamo se pojavio snimak gde jedan dečak najpre nogom, zatim i rukom udara svog vršnjaka. Prvo se mislilo da je u pitanju devojčica, ali ispostavilo se da je ipak dečak duže kose.

Nasilje se odigralo 28. septembra, ali je javnost o tome saznala nešto kasnije i to preko društvenih mreža.

- To se dogodilo tokom vikenda, a sve se odigralo 28. septembra. Taj snimak je kružio internetom i deca su to gledala, pa se ponovo postavili pitanje: Šta se to događa sa našom decom? Dečaku je određen pritvor do 30 dana. On je izveden pred sudiju za maloetnike višeg suda u Sremnskoj Mitrovici.

