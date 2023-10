KAČAVENDA POREMETILA BULIĆEVE PLANOVE: Hteo je da osnuje političku partiju i da žene žrtve nasilja glasaju za njega! ŠOK

Dragan Aca Bulić totalno se povukao iz javnog života nakon što je u rijaliti "Elita" ušla Milena Kačavenda koja ga je po svemu sudeći totalno raskrinkala. Čuvena kuma je, po svemu sudeći, poremetila njegove planove da postane heroj nacije kako se i sam predstavljao.

foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

Kačavenda tvrdi da je Aca želeo da iskoristi žene žrtve nasilja za političku partiju koju je imao u planu da osnuje nakon izlaska Ane Ćurčić iz Zadruge. Sve je to palo u vodu.

foto: Kurir, Printscreen

- To je trebala da bude ozbiljna organizacija. Ja sam se konsultovala kod advokata koji mi je rekao detaljno kako to treba da funkcioniše. Međutim,kad je Bulić došao na ideju da se žene žrtve nasilja provlače za njegove glasače za buduću njegovu stranku, odatle kreće rat među nama. Išlo se na priču da se tu udari na emociju da je on spasilac ženskog roda. On je sve samo ne gospodin i mangup, a ponajmanje spasilac žena. To što on radi ne rade mangupi. Želeo je da napravi političku partiju i da se poigra sa pravim žrtvama nasilja. Eto na šta je čovek spreman - rekla je Kačavenda.

foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Shutterstock

Inače, Zvezdan Slavnić je prvi Bulića optužio da vrši nasilje nad Ćurčićevom. Podsetimo, on je u Zadruzi otkrio da je Aca gasio cigarete po Aninim telu dok su svojevremeno bili u vezi i da mu je lično ona to rekla u poverenju. Kada se otvorila pandorina kutija Kačavenda je u medijima tvrdila da Ana nije jedina žena koju je maltertirao.

foto: Petar Aleksić

Bulić je u više navrata pokušao da se zaštiti od napada da je nasilnik, a onda je odlučio da se povuče iz javnosti i u poslednje vreme ne daje nikakve izjave niti intervjue iako je najavljivao čak i ulazak u rijaliti.

Kurir.rs

00:17 Pogled iz stana Ane Ćurčić koji joj plaća Aca Bulić