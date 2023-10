"ER SRBIJA" NIJE OSTAVILA SVOJE PUTNIKE NA CEDILU U IZRAELU: Kad se vraćate kući, uvek je isto - NAJLEPŠE na svetu!

Nije bio jednostavan zadatak usuditi se da se iz ratom zahvaćenog Izraela, države gde padaju bombe, podigne avion i prevezu putnici do njihove Srbije. Mnoge svetske avio-kompanije su u tom trenutku otkazale letove iz Tel Aviva, ali "Er Srbija" nije bila među njima. Nacionalna kompanija nije ostavila na cedilu svoje putnike!

O tome kako je bilo izvesti letove za Kurir priča Dušan Milatović, direktor Letačke operative u "Er Srbiji", kapetan aviona "erbas", zaposlen u "Er Srbiji" više od 20 godina.

foto: Er Srbija

Vi ste učestvovali u pripremi leta iz Tel Aviva, kako je tekla organizacija?

- U nedelju uveče naša kompanija je, u saradnji s Vladom Republike Srbije, obavila repatrijacioni let iz Tel Aviva. Taj let smo organizovali da bi se naši građani koji su boravili u Izraelu, a tamo nemaju smeštaj i kojima su avio-kompanije otkazale letove što je pre moguće vratili svojim kućama. Obavili smo ukupno četiri leta između Beograda i Tel Aviva od kada je došlo do pogoršanja bezbednosne situacije u toj zemlji. Posle detaljne procene rizika, prikupljenih neophodnih informacije od nadležnih službi i komunikacije s lokalnim hendlerima, utvrđen je najpogodniji koridor i prilaz do aerodroma u Tel Avivu.

Da li je to bilo bezbedno?

- Na sva četiri leta koja su do sada obavljena dosledno su ispoštovane standardne procedure i letovi su bili u potpunosti bezbedni. Za "Er Srbiju" bezbednost putnika i članova posade uvek su najvažniji.

Kako su putnici reagovali, ipak je u Izraelu ratno stanje?

- Putnici su bili smireni i maksimalno su sarađivali, koliko je to moguće u konkretnim okolnostima. Članovi posade s tog leta su nam preneli da je putnicima bilo veoma drago kad su ušli u naš avion i da su neki od njih rekli da se osećaju kao da su već u Srbiji. Kada ste u prilici da na taj način pomognete sunarodnicima, neminovno se javi osećaj velikog ponosa kod svih nas u "Er Srbiji".

Šta Vas motiviše da u tim trenucima odgovorite na svaki izazov i stignete do cilja?

foto: Er Srbija

- Povratna informacija koju dobijemo od naših putnika je glavni pokretač za sve ono što radimo. To se ne odnosi samo na repatrijacione letove već sve letove koje obavljaju naše posade. Još se živo sećamo perioda pandemije koronavirusa. Tada je "Er Srbija" obavila veliki broj repatrijacionih i evakuacionih letova i vratila kući više od 10.000 naših državljana koji su ostali zarobljeni na aerodromima i u zemljama širom sveta. Tada smo leteli širom sveta, od Pekinga do Los Anđelesa, da bismo u Srbiju dostavili na stotine tona medicinske opreme. Nema većeg motiva od dobrobiti Srbije i njenih građana.

Kakav je osećaj kad se dotakne tlo domaće piste?

- Kad se vraćate kući, uvek je isti osećaj - najlepši na svetu. Naša profesija je posebna zato što nam pruža priliku da svakog dana promenimo "kancelariju", ali ostaje taj jedinstveni osećaj zadovoljstva kada se vratite kući.

Da li će se nastaviti letovi za Izrael?

- "Er Srbija" nastavlja da pažljivo prati bezbednosnu situaciju na aerodromu Tel Aviv, u stalnom je kontaktu sa svim nadležnim službama i organima i svoje planove za obavljanje letova prilagođavaće daljem razvoju događaja.

Kurir.rs/S. S.