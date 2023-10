DRAMA NA LINIJI 55! Putnici u šoku gledali u vozača: Jedna žena mu se obratila, a on obrusio: "Radim šta hoću" (FOTO)

Dok se vozimo gradskim prevozom navikli smo da viđamo svakojake prizore, ali gotovo da se uvek iznenadimo zbog ponašanja određenim ljudi u javnom prevozu, ali i ostalih nepredviđenih okolnosti.

Ovoga puta se na Instagram stranici serbialive_beograd pojavila objava Beograđanke koja je opisala ponašanje bahatog vozača javnog gradskog prevoza koji navodno nije hteo da ugasi cigaretu.

- Danas u busu 55 relacija Banovo brdo - Sajam šofer je pušio. Žena je bila sa detetom strankinja i zamolila ga da ugasi cigaru jer ima astmu, a on je odmahnuo i rekao da radi šta hoće. Na to je jedna žena isto mu rekla i on je nastavio i ignorisao je - navodi se u objavi i dodaje:

- Kad sam uzela da ga slikam on je otvorio prozor i izbacio ruku vani. Mene šokira njegovo ponašanje pogotovo što je bilo dece u busu - piše u objavi Beograđanke.

