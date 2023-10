"DOKTOR TRAŽIO USLUGU KADA JE SAZNAO ČIME SE MOJI BAVE" Odbio da da uput! Zaštitnik pacijenata ukinut, evo kako DA SE ŽALITE

Već četiri godine u bolnicama i domovima zdravlja ne postoji Zaštitnik pacijenata. Ukinut je tokom korone, a posle toga, ostala je praksa da, ako imate primedbu, morate da se žalite imejlom ili da odete lično u sekretarijat za zdravstvo.

Sagovornica RTS-a, koja je želela da ostane anonimna, bio je potreban uput lekara kako bi nastavila lečenje. Otišla je kod izabranog lekara, ali on je odbio da joj da uput.

“Saznavši čime se moja porodica bavi, u pitanju su zanatski radovi, doktor je tražio neku uslugu. Kada sam ja to odbila i kako to nije odrađeno kako je on to zamislio, bukvalno mi je rečeno da potražim drugog lekara“, kaže oštećena pacijentkinja.

Ukoliko imaju neki problem, pacijenti imaju zakonsko pravo da se obrate načelniku odeljenja ili direktoru zdravstvene ustanove.

Ranije su na licu mesta, u domovima zdravlja ili bolnicma, mogli da podnesu prigovor. Od 2019. to više nije moguće.

Sada moraju da se obrate isključivo savetniku za zaštitu prava pacijenata, koji se nalazi u zgradi lokalne samouprave, odnosno u Sekretarijatu za zdravstvo u slučaju da je reč o Beogradu.

U tom sekretarijatu RTS-u nisu hteli da daju podatke o broju žalbi koje im stižu iz svih domova zdravlja, samo kažu da ih je najviše zimi.

Kakva je procedura

Pacijenti se imejlom žale na problem, a mogu da dođu i lično na šalter u Tiršovu 1 ili da žalbu pošalju poštom.

“Savetnici po pismenom prigovoru odlaze i uručuju prigovor i traže izjašnjenje na navode iz prigovora. Savetnik ima ovlašćenja da traži dodatne informacije, mišljenja i da izvrši uvid u medicinsku dokumentaciju iz prigovora. Ukoliko se zaključi da je načinjen prekršaj, direktor ili odgovorno lice savetniku mora da dostavi obaveštenje sa preduzetim merama“, kaže rukovodilac Sektora za zaštitu prava pacijenata Mladen Belojević.

Na šta se pacijenti žale

Pacijenti se najviše žale na to što se dugo čeka na specijalističke preglede, kažu iz gradskog Sektora za zaštitu prava pacijenata.

Smeta im i loš odnos lekara, a ponekad su i očekivanja pacijenata velika.

Kada se problem reši, preduzimaju se mere da se takvi slučajevi više ne ponove, kažu iz Sektora za zaštitu prava pacijenata.

Prijavu moguće podneti i sudu

Pacijenti mogu da se obrate i građanskim, krivičnim i sudovima časti lekarskih komora.

U poslednjih 10 godina podneto je više od 200 krivičnih prijava protiv lekara zbog nesavesnog lečenja, podaci su Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo.

Sagovornica RTS-a sa početka priče rešila je da se ne obraća nadležnim institucijama, jer živi u maloj sredini i plaši se posledica.

