U SRBIJU STIŽE SNAŽNO POGORŠANJE VREMENA Meteorolozi: Očekuje se jaka oluja, VETAR PRETI DA LOMI DRVEĆE! U centru ciklona OVAJ DEO

U noći pred nama nad severom Italije i severnim Jadranom očekuje se jačanje veoma snažnog ciklona, koji će Srbiji doneti jako pogoršanje vremena.

Već u toku noći u Srbiji se očekuje jače naoblačenje, a na severu će biti kiše i pljuskova, uglavnom u Vojvodini.

Najglavnija promena vremena očekuje se tokom petka.

Petak

U petak će se centar veoma snažnog ciklona premeštati preko našeg područja, a svojim centrom sa severnog Jadrana dalje na severoistok preko Panonske nizije ka istočnoj Evropi. Očekuje se brzo premeštanje ciklona, u sklopu veoma izraženog jugozapadnog visinskog strujanja, a ovaj ciklon doneće Srbiji burne meteorološke pojave. U centru ciklona očekuje se pad vazdušnog pritiska na oko 990-991 mb, a centru ciklona najbliže će biti Bačka.

Zbog veoma izraženog ciklona, očekuje se veoma veliki gradijent i vrednosti pritiska kretaće se od 993 mb na severozapadu do 1005 mb na jugoistoku Srbijem zbog toga će u celoj Srbiji biti veoma vetrovito.

foto: Shutterstock

Vetar i hladni front

U petak će u celoj Srbiji duvati veoma jak jugozapadni vetar, povremeno sa olujnim udarima od 70 km/h, a u planinskim predelima i višim od 100 km/h. Vetar ovakvog intenziteta mogao bi da izazove i materijalnu štetu i da lomi drveće i druge objekte, pa se preporučuje ogroman oprez, a on se preporučuje i u saobraćaju. Posle podne sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta i to prvo u Bačkoj, gde će severozapadni vetar biti veoma jak, na udare i olujni. Krajem dana i tokom večeri jak, na udare i olujni jugozapadni vetar i u ostalim predelima Srbije biće u skretanju na severozapadni pri prodoru hladnog fronta, ali će vetar biti u potpunom slabljenju.

Padavine

U petak će u celoj Srbiji biti oblačno. Kiša i pljuskovi ujutro se očekuju na severu Srbije, uglavnom u Vojvodini. U ostalim predelima jutro će biti suvo. Tokom prepodneva u svim predelima Srbije biće suvo. Sredinom dana, posle podne i uveče u svim predelima očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Za razliku od regiona (Hrvatska, Slovenija, Mađarska) gde se očekuju veoma obilne i snažne grmljavinske oluje, ponedge i superćelijske, Srbiju ne očekuju takve opasne pojave, a najopasniji bio bi vetar. Pri prodoru hladnog fronta, pljuskovi sa grmljavinom ponedge mogu biti i malo izraženiji.

foto: Shutterstock

Pesak iz Sahare

Veoma izraženo i snažno jugozapadno visinsko strujanje u prednjem delu ciklona i u petak će doneti velike količine peska iz Sahare, pa se očekuje prljava kiša.

Temperatura i do 28°C

Kako će se Srbija nalaziti u prednjem i toplom sektoru ciklona, snažno jugozapadno strujanje doneće i veoma toplu vazdušnu masu sa severa Afrike. Biće veoma topli i jutro i dan. Minimalna jutarnja temperatura biće od 12°C na jugu do 18°C na severu Srbije i u Beogradu, a maksimalna dnevna od 22°C na severozapadu do 28°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 24°C.

S obzirom na to da je prosečna jutarnja temperatura za kraj oktobra od 4 do 8°C, a dnevna od 13 do 17°C, vidimo da će u petak biti toplije i za 10 stepeni od napomenutog proseka. Pri prodoru hladnog fronta temperatura će biti u padu, ali se ne očekuje značanije zahlađenje.

foto: Nemanja Nikolić

Za vikend stabilizacija vremena

U subotu smena sunca i oblaka, samo još ponegde sa padavinama.

Drugog dana vikenda očekuje se sunčano.

Sunčano će biti i tokom poslednja dva dana oktobra, odnosno u ponedeljak i utorak.

Očekuje se pravo prolećno vreme, uz maksimalne temperature od 22 do 26°C, u Beogradu do 24-25°C.

Dakle, i sam kraj oktobra završićemo natprosečno toplim vremenom, što će već sada zasigurno ovogodišnji oktobar svrstati među najtoplijim ikada.

RHMZ upozorio na olujne udare vetra za petak Sutra ujutru u Vojvodini kiša. Pre podne u svim predelima toplo uz umeren i jak južni vetar, ponegde i sa olujnim udarima, posle podne mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni pravac i manji pad temperature, piše na sajtu RHMZ.

Kurir.rs/Telegraf