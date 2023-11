BEOGRAĐANKA KUPILA MESNI NAREZAK PA SE ŠOKIRALA KAD JE OTVORILA PAKOVANJE: Odmah fotografisala, ovo je JEZIVO! (FOTO)

Beograđanka u jednoj prodavnici na Banjici kupila je mesni narezak, a kad je otvorila pakovanje videla je da je ubuđan!

- Juče popodne posle posla svratila sam do male prodavnice da kupim hleb. Usput sam videla da imaju narezak i sir te sam i to uzela. Narezak koji inače prvi put uzimam i to baš u ovoj prodavnici je izgledao normalno, a i nisam proveravala rok trajanja u onoj žurbi. Prostor u prodavnici je baš mali pa se stvori gužva čim uđe dvoje potrošača. Pakovanje sam platila oko 150 dinara - priča za Kurir Beograđanka D. K. i dodaje:

foto: Shutterstock, Ilustracija

- Kad sam došla kući odmah sam sir i narezak ostavila u frižider. Nešto kasnije sam uzela onaj narezak. Videla sam da je ona folija na poklopcu probušena. Iskreno, to nisam primetila u radnji. Kad sam otvorila foliju imala sam šta i da vidim. Buđav narezak! Pocrneo od buđi. Jezivo je izgledalo, umalo se nisam ispovraćala!

Naša sagovornica kaže i da je odmah fotografisala taj užas.

1 / 2 Foto: Privatna Arhiva

- U onom šoku i brzini odmah sam bacila pakovanje u kesu za smeće. Nisam ni stigla da vidim da li je istekao rok trajanja. Iz onoga samo što crvi nisu izašli. Danas ću sigurno svratiti do prodavnice da kažem radnici. Novac nije problem, ali kako mogu da prodaju onako nešto. Nije prvi put da se dešava ovako nešto u tim malim prodavnicama, a verujem da nije ni poslednji - naglasila je besna Beograđanka.

Kurir.rs