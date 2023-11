ĐORĐE "ZASTAVOM 101" STAROM 35 GODINA PROPUTOVAO EVROPU I PREŠAO 12.000 KM! Sveže ofarbani ljubičasti "kec" stigao do Portugala

Đorđe Aleksić (23) iz Lebana vozi "zastavu 101", iliti popularnog "stojadina", "keca", kako ko voli, i ovim vozilom starim 35 godina putuje po Evropi! Dosad je prešao više od 10.000 kilometara, a kada se vrati u Srbiju za koji dan, kaže da će biti više od 12.000 kilometara.

Aleksić je završio Tehničku školu, zaljubljenik je u ovu marku automobila koji je nekada imala skoro svaka kuća u bivšoj Jugoslaviji i ponovo ga vratio u modu.

- Svoja putovanja snimam nešto više od godinu i po dana. Prvo sam krenuo motorom po Srbiji, a onda nastavio "zastavom", iako kod kuće imam novi BMW. Gde god da krenem "zastavom", svi se oduševljavaju. Evo koliko kilometara sam prošao, nikada nisam dobio neki negativni komentar. Iako su mi roditelji u početku govorili da treba da se okrenem knjizi, sada su i oni počeli da me podržavaju u ovome. Hoću da proputujem ovako, da vidim sveta, ali i da promovišem svoj jug Srbije, odakle potičem - priča nam Đorđe:

foto: Privatna Arhiva

- Prvi podvig s mojom mašinom bio je do Ulcinja, dokle sam putovao 12 sati, a onda sam obišao i celo Crnogorsko primorje. Odlučio sam da se preko Albanije vratim nazad. Više puta sam odlazio do Bugarske, ali prvi veći izazov mi je bila Turska. Do Kušadasija sam putovao nešto više od 30 sati. Želja mi je bila da prvo obiđem bivšu Jugoslaviju, a onda i da krenem u Evropu. Međutim, usred leta su bile velike vrućine, pa nisam smeo baš tada da krenem, nego sam sačekao i 25. oktobra se uputio.

foto: Privatna Arhiva

Na put je s njim krenuo i drug Lazar Ilić (21) iz Bratmilovca kod Leskovca.

- Krenuli smo preko Albanije za Crnu Goru, a u Hrvatskoj smo se zadržali dva dana. Zatim Slovenija, pa Italija. Tamo smo obišli mesto gde je nastao čuveni "Ferari". Posle Italije su na red došle Francuska i Španija, a kao krajnju destinaciju sam sebi zacrtao Portugal. Prošli smo i videli mnogo lepih mesta... U Francuskoj mi se desilo da mi crkne alternator, ali smo zvali pomoć na putu pa su nam oni pomogli i popravili vozilo. Sad kad pričam o tome, setim se da mi je najgori kvar bio u Bugarskoj, gde mi je spao točak - priseća se Đorđe.

1 / 3 Foto: Privatna Arhiva

- Zasad smo prešli oko 10.000 kilometara, a planirana ruta je 12.000 kilometara, međutim, dok mi stignemo u Lebane, možda bude hiljadu do dve hiljade kilometara više jer smo usput posećivali i gradove koji nam nisu bili u planu, a privukli su nam pažnju. Usput smo sreli dosta naših ljudi, Srba ima svuda.

Registrovao firmu Živim od snimanja klipova Đorđe kaže i da od društvenih mreža može odlično da se živi. - Bukvalno 24 sata imam obaveze, stalno snimam klipove, onda to montiram, izbacujem. Jeste naporno, ali sam navikao jer od ovog posla može da se živi i ima budućnosti. Imam svoju firmu, koju sam otvorio i registrovao, plaćam porez i za to mi treba minimalno 300 evra mesečno. Sve troškove pokrijem i opet imam za sebe.

1 / 3 Foto: Privatna Arhiva

U Nici su nam naši ljudi pomogli da očistimo auto od šljunka jer smo se bili zaglavili na jednoj plaži na kojoj smo stali da slikamo "zastavu". Njihov prepoznatljiv znak na putu je sveže ofarbani ljubičasti "stojadin". Ranije je bio crven.

Ruta poslednjeg putovanja Albanija

Crna Gora

Hrvatska

Slovenija

Italija

Francuska

Španija

Portugal

Španija

Francuska

Nemačka

Belgija

Holandija

Nemačka

Češka

Austrija

Slovenija

Austrija

Mađarska

Srbija (Lebane)

foto: Privatna Arhiva

- Putujem iz zadovoljstva, želim da vidim što više zemalja, ali i da dokažem da je ovaj automobil izdržljiv, iako ga većina potcenjuje. Nikad se ne zna, možda se jednog dana uputim i u Afriku s njim - poručuje Đorđe kroz osmeh.

Kurir.rs/ A. Kocić

Bonus video:

05:05 Begrađanin veran Zastavi 101