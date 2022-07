SEO U STOJADINA I KRENUO NA MORE! Vlasnik jedinog Yugo servisa u BiH postao hit na mrežama

Mladić iz Kaknja, vlasnik jedinog Yugo servisa u Bosni i Hercegovini, krenuo je u Hrvatsku na more svojim stojadinom, a iako se mnogi pitaju kako je sa starim automobilom prešao toliko kilometara i to bez klime, Mustafa kaže da mu to uopšte nije bio problem.

Odlučio sam da putujem 30 godina starim autom da pokažem ljudima da ću stići u isto vreme kao i oni ako poštujemo saobraćajne propise, rekao je za 24sata.hr.

Zastava 101 u Jugoslaviji je ostvarila veliku popularnost, svake godine se proizvodila u sve većem broju. Mustafin limeni ljubimac klimu nema, ali on tvrdi kako mu to nije bio problem.

"Klima mi ne treba. Nekada su svi vozili bez klime i ljudima to nije bio problem", rekao je on i dodao da je "putovanje bilo ugodno s mekanim sjedalima, a trajalo je jednako kao i drugim autima".

"Auto nisam posebno pripremao za ovo putovanje. Pogledao sam ima li dovoljno ulja u motoru i tečnosti u hladnjaku", naglasio je Mustafa.

Kaže kako njegov obožavani Stojadin na autoputu troši 7 litara. Otac mu je imao Yuga pa je njegova ljubav prema Zastavinim modelima počela već od malih nogu. Prestao je da broji koliko je oldtimera popravio. O Zastavi zna sve.

Njegova putešestvija postala su hit na društvenim mrežama i pobrala brojne pozitivne komentare kako jugonostalgičara tako i onih koji se ne sećaju kako je izgledalo ići "Zastavom" na more.

Kurir.rs