FUĆKAŠ PETICE, ZEZAĆE GA U KLUBU ZBOG TOGA ŠTO JE ŠTREBER: Milanović posle mejla supruge školi njihovog sina

Sanja Musić Milanović našla se u vrtlogu skandala kada se saznalo, a Jutarnji listi objavio, da je prva dama Hrvatske izvršila je pritisak na direktorku zagrebačke Klasične gimnazije Zdravku Martinić-Jerčić kako bi dve zaključene ocene njenog mlađeg sina posle nedelju dana od kraja škole od četvorki preko noći postale petice.

Hrvatski predsednik sada je prokomentarisao medijske natpise.

- Vidio sam da je Sanja, moja supruga, napisala mejl. Ostavila je brazdu, duboki trag. Naš mlađi sin ima 17 godina, to više nije dete, on je već odavno sazreo. Da je to meni mama napravila kad sam imao 17 godina, ja bih poludeo, ali mama je mama, rekao je Zoran Milanović.

- Ovde je neko bio optužen, to sam ja ustvari, ne moja žena. Novinarima se šalje mejl koji je napisala moja žena, sve drugo je laž. Imaš mejl star dve nedelje koji je poslala gospođa Musić Milanović u kojem govori o stvarima koje nemaju veze sa ocenama, dodao je on.

Poručio je kako ne zna zašto je njegova supruga imala potrebu da "iseruje pravdu na taj način".

- Ovde se radi o jednom predmetu u kojem su ocene podignute, kako to uvek bude na kraju godine, iz trojki u četvorke. Ocene su podignute za šestoro učenika. U svim razredima je podignuto 150 do 200 ocena, ali mi smo meta, poručio je.

- Jaka stvar, imati sve petice. Zezaće ga u klubu zbog toga. Mislim, biće štreber najobičniji, ne? To ti je kad si dobar učenik. Smatram da je ovo gubljenje vremena, mislim da je naš mali trebalo da ide u privatnu školu. Nek' ispitaju kako je školu prošao glupi Bane, dodao je Milanović.

Na pitanje zašto njegova supruga nije slala mejl sa privatnog naloga, već sa poslovnog, poručio je da drugi nema.

