KAD NAM STIŽE PRVI SNEG: Iznenađenje za vikend, evo kakvo nas vreme očekuje za mini-raspust i predstojeći praznik

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno, sa kišom koja će se zapada i Vojvodine proširiti na celu zemlju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Tokom jutra po kotlinama i dolinama reka magla. Sunčanih intervala tokom dana biće na jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab do umeren, južnih smerova. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije jak vetar u oblasti pljuskova. Najniža temperatura od tri do 12, a najviša od 17 do 22.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu danas uglavnom oblačno i suvo vreme, uz slabu kišu sredinom dana. Vetar slab do umeren, južnih smerova, u oblasti pljuskova jak. Najniža temperatura od osam do 12, a najviša oko 21.

foto: RHMZ Printscreen

Zahlađenje već od sutra Već od srede Srbiju čeka zahlađenje, biće i pljuskova i nešto obilnijih padavina na jugu zemlje. U četvrtak nakratko sunčano, a onda opet naoblačenje, koje će se pojačati U petak umereno oblačno, malo toplije ali vetrovito. Međutim, već u subotu, na praznik - Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, stiže nam zahlađenje uz jak vetar, a na planinama se očekuje i sneg. Od naredne nedelje vreme slično subotnjem.

Kurir.rs/Beta

Bonus video:

03:42 DA LI ĆE POSLE OKTOBARSKOG LETA UOPŠTE DOĆI ZIMA? Ristić: Rekordne temperature u Vojvodini, USKORO smenjuju ZAHLAĐENJE I PRVI SNEG