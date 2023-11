"NE SMEŠ POVUĆI OROZ DOK NE VIDIŠ METU" Pravila lova čuvaju život! Subotić: Nema ono, nešto je šušnulo, ja mislio DIVLJA SVINJA

Povodom tragedije na Stupskoj česmi, u Ivanjici, gde je život izgubio 36-ogodišnji lovac Vladan Maričić, u lovačkom udruženju "Čemernica" kažu da se nesreća dogodila kod lovačke kuće, posle završenog lova. Tačnije, upravnik ovog lovišta Aco Aleksić navodi da se lov završava u 15 sati, a sama tragedija dogodila se nakon 16 časova.

Zoran Kocić, Lovačko udruženje Beograd i Zorica Subotić, predsednik Nacionalne asocijacije za oružje u jutarnjem programu Kurira rekli su nešto više o ovoj tragediji.

foto: Kurir tv

Subotić je rekla da je najvažnije da se lovac drži pravila.

- Najvažnije je da se lovac drži pravila koja su propisane zakonom u lovstvu. Dakle, kad lovnik kaže da je lov završen, šta se radi? Prazni se puška. Nema da se nosi puška puna, to mora da se proveri. Znači, završen je lov, proveriš. Ako je to sačmara, prelomiš, vidiš, izvadiš. Ako je to karabin, opet proveriš, isprazniš... Posle toga, znate da li je zakočena, nije zakočena i tako dalje. Znači, ne iznosi se puška sa municijom, mora da se proveri! Ti slučajevi postoje, javljaju se čak i u vojsci prilikom obuke - rekla je Subotić i nastavila:

02:39 NE SMEŠ POVUĆI OROZ DOK NE VIDIŠ METU! Malo poznata pravila o lovu! Subotić: Nema ono, nešto je šušnulo, ja mislio DIVLJA SVINJA

- Ko je bio na obuci i na strelištu, zna, da je promaklo, da je mislio da je ispraznio, pa nije, znate. To se prosto dešava, to su greške, ali u svakom slučaju je jedna ozbiljna, ozbiljna disciplina pravila, poštovanja pravila prilikom lova, a to je u lov donosiš oružje bez municije, odvojeno. Kad se nađeš u lovištu, tu imaš lovnika koga slušaš. Kada on kaže počeo je lov, tek onda možeš dopuniti. I ponašamo se onako kako lovnik naređuje. On ima čak i mogućnost da vas odstrani iz lova ukoliko smatra da vi sebe ili nekog drugog ugrožavate. Ima još, to sad u ovom slučaju nije, primer, a to je ne sme se povući oroz dok ne vidiš metu. A ne ono čulo se nešto u žbunju, pa sam ja baš mislio da je divlja svinja - poručila je Subotić.

foto: Kurir tv

Kocić se složio sa sagovornicom kad je reč o strogim pravilima tokom lova.

- Reč je o poluautomatu koji je nezgodan i nepredvidiv. Čovek je mislio da ga je ispraznio, međutim, jedan metak je ostao. Da je puška bila zakočena, ne bi bilo nikakvih problema, odnosno, ne bi došlo do ove nesreće. Znači, pravilo broj jedan u lovu je da puška mora biti sve vreme zakočena, zakočena i zakočena. Ona je samo bezbedna kada je zakočena i još bezbednija kada je odložena. I to je splet okolnosti. Niko ne čisti pušku drugome, svako čisti svoju. Posle lova, kada se ljudi malo odmore, da li je bilo alkohola ili nečega drugog, da li su bili umorni, to je sada pitanje svega, ali, nažalost, mladi čovek je stradao i to je velika nesreća i za porodicu, i za lovce, i za celu državu. I, nažalost, to nije jedina tragedija - rekao je Kocić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:06 LOV U MUTNOM BIZNIS KOJI DONOSI DO 1.000 EVRA DNEVNO! Krivolov više odnosi nego što donosi: Dolazi do opšteg genocida i nestanka