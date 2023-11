STIŽE NAM SNEG! Meteorolog RHMZ otkriva tačan dan kada će i gde pasti u Srbiji

Posle vremenskih prilika koje su donele iznad prosečne dnevne temperature, vreme u Srbiji se menja u skladu sa godišnjim dobom, a već narednih dana možemo očekivati i prve snežne padavine.

Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, kaže da za sada nema jakog zahlađenje koje bi uslovilo snežne padavine u nižim predelima i u gradovima.

Međutim, prva pojava snega na planinama se već polako očekuje. Mala je šansa da u sredu 8. novembra bude na najvišim planinama između 1.500 metara pa naviše kratkotrajne susnežice, ali bez zadržavanja, dok bi u planinskim predelima snega bilo u subotu 11. novembra i u toku noći ka nedelji. Tada bi došlo i do formiranja snežnog pokrivača. Na visokim planinama iznad 1.500 metara može da padne i do 10 centimetara snega, dok će na nižim planinama da se formira manji snežni pokrivač. Očekuje se i zahlađenje koje će pratiti jutarnji mrazevi i dnevne temperature malo iznad 0 stepeni – kaže Slobodan Sovilj i napominje da to važi za planinske predele, dok se u nižim predelima očekuje samo kiša, iako će i tamo da zahladi.

Naredna sedmica će početi sa suvim, relativno prohladnim vremenom, dok bi naredno naoblačenje trebalo očekivati tek u drugoj polovini sedmice, u četvrtak 14. novembra. I to naoblačenje u nižim predelima će usloviti kišu, a samo na najvišim planinama sneg.

- Polako kako idemo dublje u jesen niže su temperature iako je i dalje toplo za ovaj period godine i prve snežne pahulje očekujemo samo na planinama – kaže meteorolog Sovilj.

Globalni porast temperature smanjuje broj snežnih dana

Objašnjava “ da je srednji datum za sneg 23. novembar, ali kako imamo i globalni porast temperatura poslednjih decenija je primećen trend smanjenja broja dana sa snežnim pokrivačem, ali i čestine i intenziteta snežnih padavina.

-Nekada, 50-60 tih godina prošlog veka imali smo u Beogradu prosečno 31 dan sa snežnim pokrivačem tokom zime, sada je taj broj poslednje dve decenije duplo manji i sa tendencijom daljeg smanjenja, a sve to upravo zbog opšteg smanjenja temperatura koji je u našim krajevima prisutan. Zime su toplije za oko dva stepena u odnosu na sredinu prethodnog veka – zaključuje Sovilj.

