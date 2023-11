NIŠLIJKA PROŠLA TORTURU U RADNJI, TRETIRALI JE KAO KRIMINALCA: Odveli je u posebnu prostoriju i ovo joj radili! Reagovala policija

Mnogima se desilo da prilikom izlaska iz neke prodavnice na vratima zapišti alarm jer je prodavac zaboravio da skine zujalicu, ali ono što se desilo jednoj ženi iz Niša izazvalo je šok kod mnogih korisnika društvenih mreža.

Naime, pri izlasku iz jedne radnje oglasio se alarm, a doživela je kranje neprijatno ponašanje od strane obezbeđenja, a čak je reagovala i policija.

- Zadržana sam u prodavnici jer mi je na izlazu pištao ranac. Obezbeđenje privatno me je zadržalo zato što nisam dozvolila da mi trkeljišu po rancu. Nisu me odveli u posebnu prostoriju, već su me držali na samom ulazu, sve komšije su me videle - požalila se ova Nišlijka u grupi "Besplatna pravna pomoć - Pravni centar Niš".

Dodala je da je nakon 20 minuta došla policija.

- Odveli su me u posebnu prostoriju, pretresli ranac i nisu pronašli ništa što bi moglo da bude njihovo. Uzela sam policijski izveštaj i pitam imam li neko pravo da tužim obezbeđenje i prodavnicu za naknadu materijalne štete - upitala je ona.

Korisnici su je savetovali da ih tereti za povredu časti.

- Meni se desilo nešto slično. Užasno neprijatno, pocrvenela sam. Naravno da nisu pronašli ništa - napisala je jedna korisnica.

