ZA VIKEND NAM STIŽE PRVI SNEG! Meteorolog otkrio šta nas čeka narednih dana: Temperature padaju oko NULE

Meteorološki modeli pokazuju da će prvi sneg i u nižim predelima u Srbiji pasti u subotu 18. novembra, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić.

- Ušli smo u hladniji period ove jeseni kada će nam se maksimalne dnevne temperature kretati od 10 do 15 stepeni Celzijusovih, dok će jutarnje biti između nule i pet stepeni Celzijusovih i odnosno između pet i deset stepeni - navodi Ristić i dodaje:

foto: Kurir tv, Shutterstock

- Danas i sutra jugoistočni vetar u pojačanju naročito u košavskom području, u subotu u skretanju na zapadni i severozapadni umeren. Biće više oblaka i kiše, dok će u subotu na Kopaoniku pasti i sneg sa temperaturama oko nule.

Prema njegovim rečima od nedelje će biti manje oblačnosti.

foto: Nenad Kostić

- Od nedelje i početka naredne sedmice biće manje oblačnosti sa temperaturama bez značajnijih promena. Sredinom nedelje će dnevne temperature biti oko 15 stepeni Celzijusovih s tim što nakon toga od četvrtka i petka sledi postepeni pad temperature, a prema najavi meteoroloških modela u subotu možemo očekivati i prve pahulje. Prvog dana narednog vikenda će doći i do značajnijeg zahlađenja sa temperaturama od nule do pet stepeni Celzijusovih.

Podsetimo, Ristić je ranije najavio da će u toku zime polarni vrtlog menjati svoj intenzitet i u trenucima kada bude slabiji deo arktičkog vazduha će pobeći iz njega i spustiti se daleko na jug donoseći jače zahlađenje i sneg.

- Biće tri hladnija perioda koji će doneti zahlađenje i sneg Evropi, ali i našoj zemlji. Položaj ciklona koji će se formirati na granicama tople i hladne arktičke mase pogodovaće obilnijim snežnim padavinama u pojedinim delovima naše zemlje.

Prvi hladniji period počeće već oko Nove godine, najkasnije do Božića i potrajaće oko 20 dana, tako da će dobar deo januara biti pravi zimski sa dosta snega. To će ujedno biti i najhladniji deo godine. U danima sa snežnim pokrivačem i vedrim noćima očekuje se slab i umeren mraz od -10 do -5 stepeni na visoravnima jak mraz i do -20 stepeni.

Kurir.rs/ A. K.

