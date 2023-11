OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA NOVEMBAR! Meteorolog do detalja otkrio šta nas čeka: Označio datum kad stiže ZAHLAĐENJE I MRAZ (FOTO)

Nakon toplog oktobra prva nedelja novembra će biti topliji deo narednog meseca, a treća dekada novembra donosi i jača zahlađenja, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić.

- Oktobar za nama je među najtoplijim od kada se vrše merenja. Srednja mesečna temperatura je bila viša za oko 4°C. Sredinom oktobra došlo je na kratko do prodora polarnog vazduha sa severozapada Evrope, ali u isto vreme počinje jaka ciklonska aktivnost prvo u biskajskom zalivu, a zatim iznad Velike Britanije koja je uslovila jako južno strujanje i pomeranje polarnog fronta daleko na sever, ali i dolazak toplog afričkog vazduha koji je 20. oktobra podigao maksimalne temperature ponegde na preko 30°C. Najtoplije je bilo u Loznici sa izmerenih 32°C - navodi Ristić i dodaje:

foto: Shutterstock

- Jaka cikonska aktivnost iznad velike Britanije se nastavlja i početkom novembra uslovljavajući relativno toplo vreme, ali i česte prodore talasa vlažnog vazduha koji će usloviti kišu, ponegde grmljavinu kratkotrajno jak vetar i pljuskove. Prva nedelja novembra biće i najtopliji deo meseca. Minimalna temperatura od 8°C do 14°C, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 17°C do 22°C. U petak i nedelju, 3. i 5. novembra u košavskom području pojačan jugoistočni, a na planinama jak južni vetar. Ti dani će biti i najtopliji ovog meseca.

foto: Kurir tv

Meteorolog kaže i da nas u ponedeljak i utorak 6. i 7. novembra čeka kraća stabilizacija vremena, smena sunca i oblaka uz ređu pojavu kiše i manji pad maksimalnih temperatura koje će se kretati od 15°C do 20°C.

- Od srede 8. novembra pa skoro do polovine meseca promenljivo vreme povremeno sa kišom i daljim padom temperature koja će se početkom druge dekade meseca kretati od 3°C do 8°C u jutarnjim i 10°C do 15°C u podnevnim časovima. Sredinom meseca kraća stabilizacija vremena u jutarnjim časovima po kotlinama i dolinama reka slab mraz i magla preko dana u većini krajeva pretežno sunčano.

foto: Petar Aleksić

- Jutarnja temperatura biće u padu, a najviša dnevna bez bitnijih promena. Oko 20. novembra uslediće promena vremena, talasi vlažnog i sve hladnijeg vazduha usloviće prolazna naoblačenja i postepen pad temperature sa kišom u nizijama i snegom na planinama.

1 / 5 Foto: Privatna Arhiva

Tokom treće dekade novembra jutarnje temperature od 0°C do 5°C, a najviše dnevne od 5°C do 10°C.

Da li će ovo zahlađenje doneti prve pahulje u nižim predelima videćemo u svakom slučaju postepeno ulazimo u pravu jesen - ističe meteorolog Ristić i dodaje: - Glavna odlika ovogodišnjeg novembra biće temperatura vazduha iznad proseka za ovo doba godine naročito na početku meseca. Količina padavina biće u granicama prosečnih vrednosti koje za novembar iznose oko 60mm.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

03:42 DA LI ĆE POSLE OKTOBARSKOG LETA UOPŠTE DOĆI ZIMA? Ristić: Rekordne temperature u Vojvodini, USKORO smenjuju ZAHLAĐENJE I PRVI SNEG