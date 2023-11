TARA SE OD LEUKEMIJE RAZBOLELA JOŠ KAO BEBA, ALI SU OVAKO POBEDILI: Evo kako su Milinkovići posumnjali da nešto nije u redu

Tara Milinković (3) devojčica je iz Zrenjanina koja se već u prvoj godini života susrela sa leukemijom. Bol roditelja je bila neopisiva, ali uvek su imali veru. Možda baš zbog toga, Tara je danas zdravo dete.

Za njenu bolest roditelji su saznali sasvim slučajno, i ne sluteći da će se susreti s ovom teškom dijagnozom. Kako objašnjava njen otac Nemanja, kad je imala samo godinu i po dana primetili su ljubičaste masnice po njenom telu, a ubrzo, stigla je i potvrda doktora.

- Sve je počelo u avgustu 2021. godine, kada tokom kupanja uočavamo veliku ljubičastu masnicu na grudima i više malih po celom telu. Istu noć smo je odvezli na Urgentni centar u Zrenjaninu gde je utvrđena veoma niska vrednost trombocita, odakle je hitno prebačena u Novi Sad na dečije odeljenje hematologije i onkologije. Kroz dva dana dobijamo rezultate, gde je utvrđena akutna limfoblastna leukemija. Tara je tada imala svega 1,5 godina - priseća se otac najtužnijeg dana.

Ipak, ono što je bila dobra vest jeste činjenica da su lekari imali vrlo ohrabrujuće prognoze. Na svu sreću, kako su pojasnili roditeljima, procenat izlečenja dece u tom uzrastu je čak 96 odsto. Iako su šanse za njeno ozdravljenje bile ogromne, Nemanja ne može da prikrije strah koji je osećao.

- Prognoze lekara su bile veoma ohrabrujuće jer je procenat izlečenja dece u tom uzrastu 96%, ali i pored toga postojao je veliki strah. Odmah smo započeli lečenje koje je trajalo 8 meseci u bolnici, a nakon toga terapija održavanja u kućnim uslovima do oktobra ove godine. Proces lečenja je bio veoma mukotrpan, bolan i dugotrajan, ali je Tara uz pomoć svoje majke sve to iznela veoma hrabro i sa osmehom - prepričava nam otac.

Kada su stigli rezultati, emocije su navirale same. Od sreće i radosti usledio je čak i šok, a Nemanja kaže da je za ozdravljenje bila ključna međusobna ljubav ove divne porodice, kao i podrška Tarinog brata koji je ceo proces prošao zajedno sa njom.

- Vera u Taru, Boga i medicinu, to nam je ulivalo nadu da će se Tara izlečiti, a međusobna ljubav i podrška nam je dala snagu da sve to izguramo veoma hrabro! Na vest da su Tarini nalazi dobri posle dve godine reagovali smo veoma emotivno. Sreća, radost, neverica i neko stanje pozitivnog šoka. Tara naravno još uvek ima kontrole i nastavljamo dalje samo hrabro i jako, onako kako mi to znamo - siguran je on.

Kako kaže, na ovom trnovitom putu nisu bili sami, te im je mnogo značila i pomoć NURDOR-a (Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka), ali i boravak u roditeljskoj kući gde su delili iskustva i dobijali emotivnu podršku.

Ono što je ceo proces učinilo lakšim svakako jeste i Tarina ličnost. Iako mala, već je prava ratnica, a ova bitka je u njoj čini se iznedrila i ljubav ka potencijalnoj budućnoj karijeri.

- Tara je veoma borbena, uporna, pomalo tvrdoglava, hrabra, radoznala, vesela i nasmejana devojčica koja često koristi svoj doktorski set i leči lutke, što je možda neki znak čime bi mogla da se bavi u budućnosti. Tokom terapije održavanja često smo boravili na Tari, gde se ispostavilo da duži boravak u netaknutoj prirodi Tare veoma povoljno utiče na kompletnu krvnu sliku. Naša ćerka je inače dobila ime po ovoj planini - kaže kroz osmeh Nemanja.

Upravo ova porodica najbolje zna kroz šta prolaze drugi roditelji koji željno iščekuju lekarske nalaze koji će skinuti teg sa srca. Zato, Nemanja im poručuje da veruju svim svojim bićem i da bolje sutra mora doći.

- Roditeljima koji se bore trenutno poručili bismo da od samog starta veruju u izlečenje svog deteta, da svu svoju energiju pretvore u samo pozitivnu, koliko god to bilo teško. Zato što isto to prenose na svoje male heroje. I dok gledaju okice svog deteta i kako se ono hrabro bori i izdržava, možete i vi - zaključuju ponosni roditelji.

