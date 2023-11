Reforma javne uprave - « majka svih reformi »

Evropska unija finansira više projekata iz oblasti reforme javne uprave, a jedan od njih je EU4PAR (« EU for PAR », u prevodu – EU za reformu javne uprave), koji je podrška institucijama da bolje upravljaju javnim politikama, sprovode zakone i strateški planiraju, a administraciji da se u svemu tome bolje snađe. Projekat, nakon skoro 6 godina, svoje rezultate sumira danas, na završnoj konferenciji – od upravljanja javnim politikama do kvalitetnijih usluga za građane i privredu.

EU pridaje veliki značaj reformi javne uprave, kaže šef Operacija Delegacije EU u Srbiji Martin Klaucke i dodaje da ona predstavlja jedan od fundamentalnih stubova kada su u pitanju pregovori EU sa Srbijom o pristupanju.

«Reforma javne uprave predstavlja veoma važan deo finansijske podrške EU i smatra se svojevrsnom majkom svih reformi jer je, potrebna zdrava javna uprava da biste kreirali politike, da biste ih sproveli i napravili odgovarajuću regulativu za pružanje usluga građanima. Zbog svega navedenog javna uprava ima ključnu ulogu koja podrazumeva javnu upravu koja pruža usluge građanima na transparentan, odgovoran i efikasan način i koja je takođe depolitizovana", kaže Klaucke.

Kada se radi o projektu EU4PAR Klaucke kaže da se taj projekat privodi kraju i da je pružio veoma vredan doprinos kroz savetodavnu i tehničku podršku adekvatnih stručnjaka u oblasti kreiranja i sprovodjenja javnih politika i planskih dokumenata.

"Posebno želim da istaknem da je ovaj projekat pružio podršku reformi javne uprave na sveobuhvatan način. Dakle, fokus nije bio samo na specifičnim tehničkim detaljima različitih pod oblasti javne uprave, već́ se politici javne uprave pristupilo strateški kroz doprinos ažuriranju i redovnoj reviziji strategije reforme javne uprave i njenih pod strategija, na primer, eUprava. Projekat je takodje pružio značajnu podršku praćenju sprovođenja reforme kroz, na primer, uspostavljanje nove javne platforme na sajtu ministarstva putem koje su i javnosti postale dostupne informacije o statusu sprovođenja reforme javne uprave", rekao je Klaucke.

Klaucke naglašava da je fokus projekta na planiranju i kreiranju javnih politika i da je s tim u vezi projekat EU4PAR pružio snažnu podršku Republičkom sekretarijatu za javne politike i bio od ključnog značaja u analizi i pripremi novih podzakonskih akata Zakona o planskom sistemu.

Ceo ovaj proces deo je sveukupne reforme javne uprave u Srbiji, čiji je glavni koordinator Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Klaucke je rekao i da EU nastavlja da podržava reformu javne uprave, što se ogleda u činjenici da je pre nekoliko meseci sa Vladom Srbije potpisan novi sporazum o novom tzv. programu budžetske podrške koji se fokusira na oblast reforme javne uprave.

"Ovaj program prati prethodni program koji se nedavno završio. Ukupan budžet iznosi 30 miliona evra i pre svega se bavi opštim okvirom politike za reformu javne uprave, omogućavajući nam da imamo redovan dijalog o nekim od ključnih pitanja kojima vlada namerava da se bavi u vezi sa strategijom reforme javne uprave. Takodje, paket podrške targetira niz veoma specifičnih oblasti i ciljeva koje smo dogovorili sa Vladom - a koji su, izmedju ostalog, povezani sa oblastima depolitilizacije visokih državnih službenika, sa jačanjem uloge nezavisnih regulatornih tela, sa unapređenjem sistema javnih nabavki, interne kontrole javnih finansija i td ", rekao je on.

"Ovim programom budžetske podrške nameravamo da u narednih nekoliko godina nastavimo da podržavamo Vladu Srbije u reformskom procesu. Osim toga, postoji niz drugih projekata i inicijativa koje smo nedavno započeli, na primer: osnaživanje lokalne samouprave uključujući i jačanje upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou. ", rekao je Klaucke.

Pomoćnik direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) Ninoslav Kekić rekao je da može da se kaže da su rezultati bili dobri u smislu što je uređen planski sistem u Republici Srbiji, jer svi organi praktično koji u svom radu imaju pripremu određenih planskih dokumenta, pripremaju ih na istovetan način.

"Ono što je najznačajnije i što je najviše doprinelo jeste što je Zakon o planskom sistemu uveo široki spektar konsultacija sa svim zainteresovanim stranama. Od najranije faze, praktično pripreme politike, organi su obavezni da uključuju zainteresovane strane, konsultuju se sa njima i zajedno procenjuju kakvi su rezultati postignuti i koji rezultati treba da se postignu u narednom periodu", rekao je Kekić.

On je podsetio da je Zakon o planskom sistemu puno doprineo da se sredi sistem strateškog planiranja i da je njime uvedeno 18 strateških oblasti i uredjena je hijerarhija dokumenata javnih politika tako što se strategije razrađuju programima i akcionim planovima.

"Samim tim, uređen je praktično ceo planski sistem. A on ne bi bio potpun, da Zakon o planskom sistemu nije uveo i sistem srednjoročnog planiranja. Odnosno, usaglašeno je budžetiranje i planiranje, organi su već naučeni da budžetiraju za period od tri godine, a sada i planiraju za taj period i izradjuju planske dokumente za isti period. To znači da svoje srednjoročne ciljeve, odnosno šta će postići u narednom periodu, postavljaju u okvir srednjoročnog planiranja. Tu se svaka prva godina planira detaljno, a naredne dve godine su okvirne planske godine i one se razrađuju svake godine dodatno", rekao je Kekić.

Prema njegovim rečima državni organi imaju na raspolaganju veliki broj alata, gde je EU takođe pomogla i kao primer naveo portal na kojem mogu da razviju analizu efekata propisa kroz određene ćelije, i da na kraju samo odštampaju analizu, da imaju celo uputstvo kako da je pripremaju.

"Zatim, na istom tom portalu koji će uskoro biti dostupan, dostupni su i priručnici koji su prilagođavani tako da svako gleda onaj segment koji mu odgovara, lako pretražuje i pronalazi odgovore koji su mu potrebni. Ukoliko neko nije vičan modernim tehnologijama, on može da koristi te priručnike u papirnom obliku, ali svakako, svi ti priručnici su dostupni, praktično kao google kada koristite. Na vrlo jednostavan način vi pronađete ono što vam je potrebno, da izanalizirate određene opcije", rekao je Kekić i naglasio značaj EU podrške kroz ne samo konsultantsko savetovanje, već i finansijski - kroz kroz razvoj potrebnih platformi.

Inače, od 2021. godine građani preko portala eKonsultacije na jednom mestu, imaju pristup i uvid u sve javne dokumente koji su u procesu izrade i imaju mogućnost da sugestijama i predlozima daju svoj doprinos usvajanju tih dokumenata.

