"JOŠ MI ŠALJE SLIKU IZ WC-A" Gastarbajterka Marina poslala ćerku kod drugarice Nemice, pa zbog poruke njenog oca ostala u šoku

Kulturološke razlike su neminovne, ali neke su toliko bizarne da jednostavno moraju da završe u rubrikama "verovali ili ne". Tome svedoči i priča jedne Marine, Srpkinje koja živi i radi u Nemačkoj.

Marina je na svom Tviter profilu podelila događaj koji je ostavio bez teksta. Dozvolila je svojoj šest godina staroj ćerki da ode kod drugarice koja je rođena Nemica da se igraju, ali onda joj je stigla poruka koja je stavila u čudu.

Naime, otac devojčice joj je pisao da se žali jer je njena ćerka tokom odlaska u toalet potrošila više papira nego što je po njemu bilo potrebno! Ostala je u šoku - kao i svi drugi koji su imali prilike da njenu objavu vide na internetu.

"Kad pomislim da nema više toga što me kod Bavaraca može iznenaditi, uvek nešto iskrsne.

Otišla ćerka kod drugarice u posetu, čiji mi tata šalje poruku dokumentovanu slikom, da je bila u toaletu i upotrebila preterano toalet papira", napisala je Marina, te objasnila da devojčica nije pustila dobro vodu, a da je Nemac to video pa odlučio da slika WC šolju i tu fotografiju pošalje majci.

"Taj lik je još i OK, on barem zove u goste" Da su Nemci takvi po prirodi - da nisu preterano gostoprimljivi ili domaćinski nastrojeni prema drugima, govore mnogi primeri Srba koji su ispod Marinine objave podelili svoja iskustva. "Još bolje je kad sednu da jedu pa gosta - dete, pošalju u sobu da sačeka dok oni završe. Daleko od toga da su svi takvi, ali ima i ovakvih izuzetaka", "Moja velika pobeda nad njima *čitaj naučila sam ih ljudskosti, jeste što su komšije prestale da moje dete šalju kući kad je vreme ručka i večere već ga nahrane kao i ja njihovu - trajalo je skoro 7 godina ali uspela sam!", "Što je najgore, ovaj lik je još i OK, jedan od retkih koji uopšte zove u goste", pisali su neki.

Tu se nisu zaustavili, pa su delili još neka svoja iskustva sa Nemcima.

"Častim jednog od 17h-01h. Pije i jede... mada pita na svakih sat vremena da li je u redu da i dalje sedimo. Posle 15 piva i puno hrane odlazi da spava. Odlazim u uzvratnu i prijateljsku posetu.Poziva me na večeru zbog 'bratskog dočeka u Srbiji... napominje da će večera biti od 20h do 21h. Zamolio da ne kasnim... nisam imao pojma šta to znači. U 20:50h, kad sam se tek raskomotio, pitao me da li želim kafu. U 21 sat je ustao i zahvalio se" napisao je jedan muškarac iz Srbije.

Na njegov komentar nadovezao se drugi:

"To je standardno, nema tople balkanske duše", složio se on.

"Nije se desilo"

Ipak, da ne treba nikada generalizovati, složili su se pojedinci, koji su ili smatrali da ovakva priča spada u "nije se desilo" priče, ili da su lično imali totalno drugačije iskustvo.

"Ovo je stvarno krajnost, skoro pa za 'nije se desilo'. Međutim, verujem Vam. Ipak, uvek se pitam ako neko ode da živi negde gde će mu biti bolje, zašto ne prihvati običaje, kulturu i sredinu? S kojim pravom ovo: 'naučila sam ih ljudskosti'?", "A vidiš recimo, mene i drugaricu na proputovanju na samom severu, ali u bivšoj istočnoj strani, Nemica ugostila kao da smo najrođeniji, a bukvalno nas je tek upoznala", bili su još neki komentari ispod Marinine objave.

Kurir.rs/Blic/Twitter/X