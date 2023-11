U SVOM NOVOM STANU KORISTIM SAMO OVAJ PROIZVOD: Ovo su glavni razlozi

U našoj porodici Perfeks je jedan od retkih brendova koji nas nikad nije izdao, zato mi kupujemo samo i isključivo njegove proizvode

Kada biram puder za lice, biram da on bude u skladu sa tenom, da ne izaziva nikakve reakcije, da mi koža diše i da mu je sastav odličan, isti slučaj je sa Perfeksovim toalet-papirom - njega sam izabrala i nastaviću samo taj papir da koristim čak i sada kad sam se odselila od roditelja i počela sama da živim. Pitate se zašto?

Pre svega, Perfeks ima kontrolisanu proizvodnju, svaki korak u procesu stvaranja papira nadgleda tim stručnjaka. Svaki Perfeksov proizvod je od 100 odsto celuloze, dakle od čiste celuloze, i toalet-papiri i ubrusi. To mi je veoma bitno jer na površini recikliranih papira nalaze se opasne hemikalije, a kao što ne želim opasnu hemikaliju u puderu, ne želim je ni na svojim najintimnijim delovima tela.

Perfeksovi toalet-papiri su higijenski potpuno bezbedni, i to do te mere da se mogu koristiti i u kuhinji, u dodiru sa hranom, baš kao i ubrusi! Takođe, kad razlistam jedan list papira na slojeve od kojih je napravljen, svaki sloj je isti, oni su svi od istog materijala - celuloze. To mi posebno znači jer neki proizvođači ubacuju reciklirane papire u srednji sloj, koji se ne vidi. A to mi zaista ne treba u dodiru sa kožom.

Kad je reč o ubrusu, i u novom stanu kao i kod roditelja, koristim nebeljeni ubrus jer ima savršenu moć upijanja i sasvim je prirodan.

Reč je o Perfeksovom nebeljenom ubrusu, koji je postojan i nema nikakve dodate hemikalije. Bezbedno u njega spakujem užinu, ostatke čokolade ili parče hleba za ručak.

Ako me pitate koji Perfeksov toalet-papir najviše koristim, reč je o pakovanju na kojem je nacrtano drvo! To je nebeljeni papir od čiste celuloze, skroz je prirodan i savršeno mekan - premium kvaliteta.

Naravno, probala sam i druge proizvođače, posebno kad sam se tek uselila, misleći da možda "nešto propuštam", ali odmah sam se vratila Perfeksu. Jednostavno, Perfeks uvek ima iste proizvode, ne smanjuje rolne, udoban je, mekan, ne raspada se, naravno, veliki je izvoznik u zemljama koje imaju stroge i visoke kriterijume... Tako da sam sa ulaskom u novi stan, odlučila da dobre navike više nikad ne menjam i ne dovodim u pitanje! Upravo zato - Perfeks je moj izbor zauvek - i pačići znaju zašto.

Promo